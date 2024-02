Dargen D'Amico torna in tv: le dichiarazioni su Mara Venier, Rai e immigrati

Dargen D'Amico è tornato in tv dopo le polemiche nate sul palco dell'Ariston all'indomani della finale del Festival di Sanremo. Durante la puntata di Domenica In il cantante era stato interrotto da Mara Venier mentre affrontava il tema dei migranti, gesto che aveva generato tutta la ben nota scia di critiche e di accuse di censura rivolte alla conduttrice e alla Rai stessa. Chiarendo la sua posizione rispetto all'accaduto, Venier aveva invitato Dargen D'Amico a tornare in trasmissione, invito che però non ha avuto riscontro. È stato invece nel talk di La7 DiMartedì che il cantante ha commentato quanto successo.

"Lei è stato interrotto mentre parlava del tema dei migranti. È stato censurato in Rai o no?" ha chiesto il conduttore Giovanni Floris: "No. Credo di aver avuto un trattamento abbastanza elastico nei miei confronti in Rai. Nessuno mi ha mai chiesto quello che avrei detto e nessuno mi ha mai fatto notare che quello che stavo dicendo non era in linea. Mi hanno interrotto, ma ero già entrato nell'argomento", ha spiegato D'Amico. All'osservazione secondo cui il suo approccio era parso antigovernativo, il cantante ha poi precisato: "Non è un problema solo relativo al governo in vigore. Io voglio credere che quando un cantante racconta la narrazione del suo brano questa non venga vista come contestualizzata solo nel presente".

Il dialogo si è poi spostato sul comunicato dell'ad della Rai Roberto Sergio letto da Mara Venier. "Quella è la questione che ci sono sempre dei padroni, abbiamo tutti dei padroni, rendiamo tutti conto alla linea editoriale di chi sta sopra di noi", ha argomentato: "Il problema è che il mio padrone adesso è l'umanità e questo profondo silenzio complice mi ha costretto a parlare. Che cosa volevo dire sugli immigrati in quell'occasione? Che sono stanco di vedere fratelli e sorelle trattati come cittadini di Serie B invece di costruire a livello istituzionale delle soluzioni che possano servire a questo paese per i prossimi dieci, venti o trent'anni". Infine: "Se ora avrò difficoltà a tornare in Rai? Non credo, ma se fosse andrò avanti comunque e troverò delle soluzioni", ha ggiunto il cantante.

Dargen D'Amico a Di Martedì "questa è la trasmissione delle slides? Ne abbiamo una a riguardo?

Floris "abbiamo questa della Lega sul daspo agli artisti che esprimono opinioni politiche"

Dargen ride "andrebbe anche rivisto l'inno di Mameli"...#dimartedì #DargenDamico #migranti pic.twitter.com/lG4aWYvELs — Sirio (@siriomerenda) February 20, 2024