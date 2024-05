David 2024, Mahmood apre la premiazione con Tuta Gold ed è subito polemica: "Cosa c'entra con il cinema?"

Inizia la cerimonia di premiazione dei David di Donatello 2024 e le polemiche si fanno subito largo sui social media dopo l'omaggio a Federico Fellini, con tanti commenti negativi dedicati all'apertura affidata a Mahmood, il quale presenta sul palco del Teatro 5 di Cinecittà, luogo dove Carlo Conti e Alessia Marcuzzi stanno conducendo l'evento cinematografico italiano più importante, la sua "Tuta Gold", con cui ha partecipato lo scorso febbraio al Festival di Sanremo 2024.

Cosa è successo

Proprio nel Teatro 5, il più amato da Federico Fellini (a inizio performance lo schermo si illumina mostrando il nome del regista e della sua musa, la compianta Sandra Milo), comincia uno spettacolo in danza, accompagnato dalla stessa voce di Fellini e una scenografia preparata ad hoc, volto a omaggiare il grande cineasta. Un momento tanto delicato quanto intenso curato dal coreografo Luca Tommassini e che termina sulle note di "Tuta Gold" di Mahmood, il quale raggiunge il palco a sorpresa vestito completamente di bianco, esibendosi al centro della scena con tutti i ballerini professionisti al suo fianco. Grande performance che lascia di stucco il pubblico in sala e a casa, soprattutto quando Conti gli dice di avere un volto cinematografico e lui risponde: "Mi ricordo che da piccolo davanti allo specchio del bagno facevo The Mask, non so se possa aiutare". Qualcuno però critica subito la scelta di lasciare a un cantante l'apertura dell'evento, perché "non c'entra nulla con il cinema".

La polemica

La polemica è una sola e riguarda, appunto, la presenza del cantautore subito dopo l'omaggio a Federico Fellini: "Tutto molto bello ma perché Mahmood?", oppure: "Che c’entra ai David di Donatello, era una colonna sonora di qualche film…? Ridicoli". E ancora: "Io amo Mahmood ma non capisco perché metterlo in apertura dopo l'omaggio a Fellini, boh", e "Nulla contro Mahmood ma che c'azzecca col cinema e soprattutto con Sandra Milo?"