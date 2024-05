David di Donatello, Mannino a Cortellesi: "Quando vincerai non dire 'non me l'aspettavo', preparatelo un discorsetto" (video)

Teresa Mannino ha commentato con la consueta ironia la cifra record di 19 candidature ottenute dal film C'è ancora domani di Paola Cortellesi ai premi David di Donatello 2024. Lo ha fatto durante la cerimonia di presentazione dei candidati che si è tenuta al Quirinale oggi, venerdì 3 maggio, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Introducendo la lista dei candidati delle singole categorie, la comica si è rivolta ironicamente all'attrice e regista seduta in platea che ha reagito divertita e un po' imbarazzata alla simpatica gag: "Molti nomi verranno ripetuti perché ci sono dei film che hanno ricevuto diverse candidature. È inutile che guardi dall’altra parte Paola (Cortellesi, ndr)", le ha detto. "19 candidature per una prima opera non è mai accaduto, vogliamo dire com'è successa questa cosa? Gli esercenti hanno detto "finalmente è arrivato qualcuno al cinema, diamo qualche premio a questa ragazza". Hanno aggiunto delle categorie per te Paola, lo sai? Miglior runner, miglior pizza rossa o pizza bianca, miglior gruppo elettrogeno del camper group. Ti senti in colpa vero? Conoscendola per quanto è discreta, lei si sente molto in colpa adesso e vorrebbe darne qualcuna in beneficenza, ma non si può". E ancora: "Dice non prenderà premi, hai 19 candidature almeno una la vinci, preparatelo un discorso e non fare che vai lì impreparata a dire che non te l'aspettavi" ha proseguito tra le risate dei presenti, "Sei come quello che alla tombola di Natale compra 20 cartelle, un ambo lo fa sicuro. Complimenti Paoletta e grazie perché sono soldi che arrivano per tutto il settore".

Con 19 candidature, C’è ancora domani di Paola Cortellesi guida le nomination dei David di Donatello 2024. La cerimonia, condotta da Carlo Conti e Alessia Marcuzzi, andrà in scena questa sera dalle 20.35 dagli studi di Cinecittà e sarà trasmessa in diretta su Rai 1. Per i social Paola Cortellesi è già la vincitrice. "Sei più preziosa di qualsiasi statuetta tu possa mai vincere, ci hai regalato un capolavoro", scrive un utente su X. E anche: "Questa sera c'è un gioiello con 19 candidature ai #David69 #Cèancoradomani di Paola Cortellesi. Un film che dovrebbe essere proiettato anche sui muri delle strade. Che regalo immenso ha voluto farci Paola, uno dei film più belli degli ultimi anni del panorama italiano".