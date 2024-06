Davos, la serie da stasera in tv: trama, storia vera, cast, quante puntate sono

L'infermiera Johanna Gabathuler torna incinta da una missione a Verdun nella località di cura Davos. Il padre le sottrae la bambina perchè desidera che Johanna sposi il consigliere Thanner: da segnalare che il padre dell piccolo è prematuramente caduto in battaglia. La sua famiglia gestisce il "Curhaus Cronwald", che si trova in difficoltà finanziarie. Durante il soggiorno a Davos, la contessa e spia tedesca Ilse von Hausner promette alla protagonista di aiutarla a riavere la piccola Elli e a fornirle una nuova identità per fuggire, ma ad una condizione: che lei faccia la spia per l'Impero Tedesco. Johanna si innamora del dottore tedesco Carl Mangold, che si rivela essere una spia della Triplice Intesa: l'uomo cerca di ottenere un dispositivo di codifica e trasportare detonatori di artiglieria in Italia, per invadere la Svizzera e attaccare la Germania. Nel frattempo le spie tedesche lavorano per costringere l'Impero Russo a ritirarsi dalla guerra con l'aiuto di Lenin. Johanna e gli altri personaggi saranno protagonisti di molte peripezie.

"Davos" (in originale: "Davos 1917") è una serie televisiva svizzero-tedesca che ha come luogo di ambientazione, Davos, nel Canton Grigioni, ed è mbientata nel 1917. La storia non è tratta da una vera storia, quanto piuttosto da verosimili esperienze delle infermiere svizzere che hanno prestato servizio sul fronte francese durante la Prima Guerra Mondiale, e racconta le vicende di Johanna Gabathuler, un'infermiera che diventa una spia per ragioni strettamente personali, trovandosi coinvolta nel complesso mondo dello spionaggio nella neutrale Svizzera. Gli autori di questo progetto hanno scoperto le lettere di alcune infermiere della Croce Rossa Svizzera inviate al fronte, che rivelavano un desiderio di avventura e fuga dalla routine quotidiana. La serie ha avuto un buon successo ed avrà, presumibilmente, una seconda stagione (comunque non ancora in produzione).

"Davos" è una serie ideata da Adrian Illien, Thomas Hess, Michael Sauter, che sceneggiano con Julia Penner. La regia degli episodi della prima serie è firmata da Jan-Eric Mack, Anca Miruna Lăzărescu, Christian Theede. Il cast della serie comprende (attori e relativi ruoli):