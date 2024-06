Davos, stasera in tv la seconda puntata: le anticipazioni

Nel primo episodio della serata, la contessa Ilse, ex cameriera arruolata dai servizi segreti, mantiene ancora nascosta la sua vera identità. I tedeschi cercano un incontro con Lenin per finanziare la rivoluzione russa, dato che, stando alle sue promesse, una volta al potere, i bolscevichi ritireranno la Russia dalla guerra. Questo permetterebbe alla Germania di concentrare le proprie risorse sul fronte occidentale, migliorando le loro possibilità contro la Triplice Intesa. Sospettosa di Mangold, Ilse gli intima di tenersi lontano da Johanna, che è ufficialmente fidanzata. QUest'ultima raccoglie nel frattempo nuove informazioni: un ufficiale svizzero, attualmente ricercato, ha sottratto un decodificatore militare e intende venderlo agli inglesi. Questo ufficiale arriverà a Davos in treno. I servizi segreti tedeschi, desiderosi di impadronirsi del dispositivo, sperano di utilizzarlo per ottenere un vantaggio decisivo, anche se ciò significa invadere la neutrale Svizzera. Ilse e Johanna elaborano un piano dettagliato per recuperare il decodificatore prima degli inglesi.

Nel secondo episodio della serata, e quarto stagionale, dopo il fallimento della missione e ormai a conoscenza di troppe informazioni compromettenti, Johanna diventa inutile per i servizi segreti tedeschi. Ilse riceve l’ordine di eliminarla, ma decide di risparmiarla, anche perchè Johanna ha messo al sicuro la lista delle spie tedesche: Ilse quindi sceglie di proteggerla e di continuare a formarla come spia e successivamente riesce a convincere i suoi superiori a salvaguardare la vita di Johanna. Intantoanche il generale Taylor si avvicina a Mangold, chiedendogli di reclutare Johanna come spia. Nel contesto delle manovre tedesche per stabilire contatti con Lenin, l'obiettivo è finanziare la rivoluzione russa in cambio del ritiro della Russia dalla guerra. Johanna viene incaricata di ottenere informazioni dal suo fidanzato Thanner, il quale collabora con una società che sviluppa nuovi dispositivi per l'artiglieria pesante. Utilizzando il suo fascino, la donna riesce a sedare Thanner e a incrementare così le sue risorse informative.

Nel cast della serie troviamo: Dominique Devenport (nel ruolo di Johanna Gabathuler), David Kross (Carl Mangold/Max Horowitz), Jeanette Hain (Ilse von Hausner), Anna Schinz (Mathilde Gabathuler),

Hanspeter Müller-Drossaart (Peter Gabathuler).