Davos, stasera in tv la terza e ultima puntata: le anticipazioni

Nel primo episodio della serata, a seguito dell'attentato in cui il generale Taylor ha perso la vita, il dottor Mangold, sotto le direttive di Van de Velden, deve interrogare Thanner Grossrat per identificare il traditore. Durante l'interrogatorio, Thanner subisce gravi ferite e Mangold realizza che Johanna è la spia responsabile del tradimento. Intanto il console zu Esteburg incarica Johanna e Parvus di liberare Kohlmann dalla prigione, dato che quest'ultimo ha contatti diretti con Lenin e può facilitare un incontro. L'imperatore tedesco spera, finanziando la rivoluzione russa, di sbarazzarsi del fronte orientale, alleggerendo in tal modo la pressione militare.

Nel secondo episodio della serata, che chiude la prima stagione della serie, Lenin è al centro dell'attenzione di diverse potenze: i tedeschi desiderano finanziare la rivoluzione russa per eliminare il fronte orientale e assicurarsi la vittoria nella guerra; gli inglesi vogliono fermarlo per prevenire lo stesso scenario; gli zaristi lo vogliono morto per arrestare la rivoluzione. In questo complesso intrigo di spie, doppiogiochisti e interessi politici, la storia d'amore tra Johanna e Mangold e la vita della piccola Elli, presa in ostaggio, sono in grave pericolo. Mangold, alla fine, decide di sacrificarsi per proteggere Johanna ed Elli, venendo incarcerato dai tedeschi con l'accusa di alto tradimento. Elli viene restituita a Johanna. La contessa, mostrando un inaspettato attaccamento a Johanna, le fornisce i mezzi per ricattare potenti figure politiche, sperando di salvare Mangold dalla condanna a morte. Prima di soccombere alla tubercolosi, la contessa offre a Johanna gli strumenti necessari per mantenere la sua copertura e sposare Thanner.

Nel cast della prima stagione di "Davos" abbiamo visto: Dominique Devenport (nel ruolo di Johanna Gabathuler), David Kross (Carl Mangold/Max Horowitz), Jeanette Hain (Ilse von Hausner), Anna Schinz (Mathilde Gabathuler),

Hanspeter Müller-Drossaart (Peter Gabathuler).