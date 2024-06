"Dawn", da stasera in tv i film della serie: anticipazioni, trama, cast

Al via oggi, 17 giugno 2024, dalle 21.20 su Rai 2, la serie di film della saga "Dawn", trasmessi per la prima volta in chiaro su Rai 2. Basata su una serie di romanzi di grande successo firmati V.C. Andrews. Il secondo film della serie va in onda domani, martedì 18 giugno, sempre in prima serata su Rai 2.

La serie di film inizia con "Dawn". Questo primo capitolo introduce Dawn Longchamp, una ragazza dal talento musicale straordinario. La sua vita prende una piega drammatica quando scopre che i suoi genitori, che l'hanno cresciuta con amore e dedizione, sono accusati di averla rapita da piccola. Strappata dalla sua famiglia, che comprende anche il fratello Jimmy, e dalla sua vita precedente, Dawn viene accolta in una nuova famiglia ricca, ma ben presto si rende conto che le apparenze ingannano. In questa nuova casa, la ragazza è trattata con freddezza e disprezzo dalla malvagia nonna Lillian Cutler, e deve lottare per scoprire la verità sul suo oscuro e "maledetto" passato e trovare un modo per tornare alla sua vita di prima.

La saga di "Dawn" si basa sui romanzi di V.C. Andrews, una prolifica autrice americana nota per i suoi best seller che mescolano elementi romantici e dark. In realtà la cossidetta "Serie Cutler", alla base dei quattro film proposti da Rai 2 e composta da cinque libri, è stata scritta, dal 1990 al 1993, da Adrew Neiderman: dopo la morte della Andrews, scomparsa per un cancro al seno nel 1986, il ghostwriter Neiderman continuò a scrivere libri firmati, per l'appunto, V.C. Andrews.

"Dawn" è un'epopea moderna che esplora temi universali come l'amore, la famiglia, il tradimento e la redenzione. Con personaggi complessi e una trama accattivante, la serie di lungometraggi vuole di tenere gli spettatori incollati allo schermo, offrendo una narrazione ricca di emozioni e sorprese, per vivere insieme a Dawn un viaggio, tra luci e ombre, alla scoperta di sé e del proprio destino.

Martedì 18 giugno, la saga continua con "Dawn – Segreti sepolti". In questo secondo capitolo, Dawn si trasferisce a New York per studiare canto, sperando di seguire il suo sogno musicale. La situazione si complica quando Jimmy, che per anni l'aveva considerata una sorella, si innamora di lei dopo aver scoperto che non sono realmente imparentati. A complicare ulteriormente le cose, entra in scena un affascinante insegnante di canto. Dawn deve navigare tra questi nuovi sentimenti e le sfide della sua vita accademica, cercando di mantenere l'equilibrio tra il suo passato e il futuro incerto. La serie di film continuua con "Fantasmi del passato" in onda lunedì 24 giugno e "Sussurri nella notte" previsto per lunedì 1 luglio. Questi capitoli aggiuntivi riveleranno ulteriori segreti, sviluppando ulteriormente la trama intricata che ha catturato l'immaginazione di tanti lettori e spettatori.

Per il primo film della saga la regista Linda-Lisa Hayter dirige:

Brec Bassinger (Dawn Longchamp)

Khobe Clarke (Jimmy Longchamp)

Donna Mills (Lillian Cutler)

Elyse Maloway (Clara Jean Cutler)

Dane Schioler (Philip Cutler)

Jason Cermak (Randolph Cutler)

Miranda Frigon (Laura Jean Cutler)

Liz Wallace (Sissy)

Jesse Metcalfe (Ormand Longchamp)

Tanja Dixon-Warren (Mrs. Boston)

Helena Marie (Sally Longchamp)

Mackenzie Morrow (Louise)

Dove vedere “Dawn” in tv e in streaming

Il primo film della serie "Dawn" va in onda lunedì 17 giugno 2024 a partire dalle 21.20 su Rai 2.; ed è visibile anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.

