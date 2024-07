"Dawn - Sussurri nella notte", stasera in tv l'ultimo film della serie: anticipazioni, trama, cast

Con il film "Dawn - Sussurri nella notte, termina oggi, 1 luglio 2024, dalle 21.20 su Rai 2, una saga tratta da una serie di romanzi di grande successo firmati V.C. Andrews. Dopo la morte della protagonista e quella di Jimmy, il peso di questo ultimo capitolo è sulle spalle della giovane Christie. Scopriamo, nel dettaglio, cosa accade nel quarto e ultimo lungometraggio della serie.

Dawn - Sussurri nella notte, le anticipazioni

Con il quarto capitolo, si conclude "Dawn", la saga ispirata ai romanzi di V.C. Andrews, una serie che ha affascinato lettori e spettatori a livello globale. Oggi Rai 2 propone, in prima visione assoluta, "Dawn – Sussurri nella notte". In questo capitolo finale, Christie Longchamp si ritrova a fronteggiare una nuova serie di sfide. Dopo la tragica scomparsa dei suoi genitori, Christie è costretta a svelare i segreti celati dietro l'hotel di famiglia, un luogo che ha sempre portato con sé un carico di sofferenza e disgrazie. Per rompere la maledizione che grava sulla sua famiglia da generazioni, la giovane intraprende un viaggio alla ricerca delle sue radici. Si dirige in Virginia, alla piantagione dove è nata, nella speranza di trovare le risposte che cerca. Solo una volta ritornata a Cutler’s Cove, potrà affrontare definitivamente le ombre del passato e tentare di liberare la sua famiglia dal destino avverso che li ha perseguitati.

La serie, passando dai libri al film, ha proposto un personale carico di tormento e passione, mantenendo alta l’attenzione di un pubblico sempre vasto, portando avanti un intricato intreccio, unito alla descrizione dei personaggi, continua a conquistare sia i lettori che gli spettatori, creando un legame indissolubile con la storia dei Longchamp. Dopo la morte di Dawn e Jimmy, l'epilogo di "Dawn" si concentra sulla generazione successiva, che apre a nuovi sviluppi narrativi e permette un ulteriore approfondimento dei personaggi secondari.

Ricordiamo che la saga di "Dawn" si basa sui romanzi di V.C. Andrews, una prolifica autrice americana nota per i suoi best seller che mescolano elementi romantici e dark. In realtà la cossidetta "Serie Cutler", alla base dei quattro film proposti da Rai 2 e composta da cinque libri, è stata scritta, dal 1990 al 1993, da Adrew Neiderman: dopo la morte della Andrews, scomparsa per un cancro al seno nel 1986, il ghostwriter Neiderman continuò a scrivere libri firmati, per l'appunto, V.C. Andrews.

Per l'ultimo film della saga la regista Jacquie Gould ha diretto:

Brec Bassinger (Dawn Longchamp)

Megan Best (Christie)

Khobe Clarke (Jimmy Longchamp)

Joey McIntyre (Michael)

Clara Alexandrova (Fern)

Corey Woods (Trisha)

Sawyer Fraser (Jefferson)

Emrik Lopez (Gavin)

Matthew James Dowden (Bronson Alcott)

Dane Schioler (Philip)

Brownen Smith (Charlotte)

Tanja Dixon-Warren (Mrs. Boston)

Dove vederlo in tv e in streaming

Il film "Dawn - Sussurri nella notte" va in onda lunedì 1 luglio 2024 a partire dalle 21.20 su Rai 2.; ed è visibile anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.

