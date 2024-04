Diritto e Rovescio, lite tra Del Debbio e Baby Touchè. Poi le scuse: "Abbiamo raggiunto una bassezza totale" (video)

Tensione nell'ultima parte del programma di Rete 4 Dritto e Rovescio andata in onda ieri 4 aprile, con un serrato botta e risposta tra il conduttore Paolo Del Debbio e il trapper Baby Touchè - di recente finito al centro della cronaca per detenzione abusiva di armi ed esplosivi - terminato con l'abbandono dello studio da parte del cantante e le scuse finali del giornalista rivolte al pubblico.

Che l'atmosfera non fosse delle più distese è stato chiaro sin dai primi momenti dello spazio che ha visto tra i presenti il trapper, scagliatosi contro Dj Ringo e accostandolo a Totò Riina. "A me non metti paura. Chiedigli scusa, se no te ne vai. Gli hai detto Totò Riina?" è intervenuto Del Debbio. Messo davanti alla condizione, Baby Touchè ha abbandonato per la prima volta la sua sedia: "Zio, non farmi questa scenata perché non ho bisogno di questo. Buona giornata, grazie a tutti e grazie per il tempo", ha salutato. In seguito, però, il cantante è tornato in studio, ma non è passato molto perché gli animi si riscaldassero di nuovo. Ed è stato quando Baby Touchè si è rifiutato di stare al proprio posto e di rispettare gli altri ospiti che il conduttore ha perso la pazienza e lo ha invitato a lasciare definitivamente lo studio.

Infine: "Chiedo veramente scusa ai telespettatori. Abbiamo raggiunto un livello di una bassezza totale. Mi scuso di aver invitato personaggi di questo tipo. Con questa arroganza, questo modo di fare così becero, di chiamare zio un signore, Totò Riina. Me ne scuso di cuore. Mi scuso col pubblico di questo errore. Scusate", ha concluso.

Il trapper Baby Touché lascia di nuovo lo studio#Drittoerovescio pic.twitter.com/OrngtPHoDo — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) April 4, 2024

