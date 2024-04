Delitti in Paradiso 13, stasera in tv la prima puntata: le anticipazioni

Dato il buon riscontro ottenuto durante le passate stagioni estive, Rai 2 ha deciso di anticipare la messa in onda della tredicesima stagione di "Delitti in Paradiso", la serie televisiva franco-britannica ambientata nei magnifici scenari caraibici. L'episodio che apre il nuovo ciclo di puntate, in onda oggi, 3 aprile, dalle 21.20, è del tutto eccezionale: si tratta infatti del centesimo episodio, in assoluto, della serie interpretata da Ralf Little.

Delitti in Paradiso: anticipazioni della puntata del 3 aprile 2024

Gli scenari dell'isola caraibica di Saint Marie, tra mari cristallini e natura selvaggia, fanno da splendido sfondo per le nuove indagini dell'ispettore Neville Parker. Il primo episodio della tredicesima stagione di "Delitti in paradiso" ha come titolo "Ricatto" e ha un sapore fuori dall'ordinario: siamo difatti al cospetto dell'episodio numero 100 di una serie, di produzione franco-britannica, che negli anni si è guadagnata anche da noi la fama di piccolo culto; al punto da spingere Rai 2 ad anticipare la messa in onda che, dall'abituale periodo estivo, sbarca adesso in palinsesto in piena primavera.

Nell'appuntamento di questa sera, un lieto evento si trasforma in tragedia: la celebrazione dei cinquant'anni di servizio del Commissario Patterson viene brutalmente interrotta quando il festeggiato è vittima di un tentato omicidio, presso il locale Yacht Club. Le prove inizialmente portano a un certo Alton Garvey, ma nonostante una telefonata dello stesso uomo ammetta il crimine, non emergono prove e un motivi che farebbero pensare a questa ipotesi. Gli unici sospettati sono: Jacqueline St Clair, un'amica di lunga data del Commissario; il marito della donna, che sospettava una relazione tra sua moglie e il Commissario; Marlon Collins, manager dello Yacht Club e criminale corrotto. Nel frattempo Catherine è con sua figlia, Camille, che sta partorendo, mentre emergono prove che il protagonista della serie, Neville Parker, prova ancora dei sentimenti per Florence. Ma non c'è comunque tempo da perdere: le indagini incombono.

Dove vedere Delitti in Paradiso 12 (3 aprile)

La prima puntata della tredicesima stagione di "Delitti in Paradiso" va in onda oggi, mercoledì 3 aprile 2024, dalle 21.20 su Rai 2. Gli episodi della serie sono visibili anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.

Stasera e domani in TV