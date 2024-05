Delitti in Paradiso 13, stasera in tv la sesta puntata: le anticipazioni

Va in onda oggi, 8 maggio 2024, dalle 21.20 su Rai 2, la sesta puntata stagionale di "Delitti in Paradiso", la serie televisiva franco-britannica ambientata ai Caraibi. Giunta alla sua tredicesima stagione, la serie vede questa sera Neville Parker indagare sull'omicidio di una donna, misteriosamente pugnalata.

Delitti in Paradiso 13: anticipazioni della puntata del 8 maggio 2024

"La lista dei desideri" è il titolo del sesto episodio - di otto - della tredicesima stagione di "Delitti in Paradiso". In un lussuoso resort sull'isola di Saint Marie, Cora Blyth sta festeggiando insieme a suo marito Joe, la loro figlia Holly, e al marito di di quest'ultima Sam. La mattina seguente il clima disteso viene brutalmente interrotto: Joe lascia Cora in ascensore. Arrivata al piano della reception, la donna viene pugnalata a morte. Una misteriosa donna, Lexi Reece, cerca di entrare nella scena del crimine e viene inseguita da Darlene e Dwayne.

Per far fronte al crescente carico di lavoro, il Commissario reintroduce l'Agente Dwayne Myers nel corpo di polizia, anche se deve far fronte a una fredda accoglienza da parte di Darlene. Neville, nel frattempo, ha un confronto con Zoe e le chiede della possibilità di tornare insieme: la risposta non sarà, però, molto favorevole. Neville pianifica dunque di lasciare Saint Marie.

Oltre alla risoluzione del caso di di Cora Blyth, l'episodio rivelerà l'identità di Lexi Reece e vede una telefonata a sorpresa da parte di Florence Cassell, che ha vissuto sull'isola vicina di Saint Auguste sotto un programma di protezione testimoni. Dopo due anni di "esilio" la Cassell è adesso pronta a fare ritorno a Saint Marie.

Nel cast della tredicesima stagione di "Delitti in Paradiso" troviamo; Ralf Little (nei panni di Neville Parker); Don Warrington (Selwyn Patterson); Élizabeth Bourgine (Catherine Bordey); Tahj Miles (Marlon Pryce); Shantol Jackson (Naomi Thomas). A seguire, dalle 22.35 circa, Rai 2 trasmette il sesto episodio della dodicesima stagione di "Delitti in Paradiso", dal titolo "Un omicidio annunciato".

Dove vedere Delitti in Paradiso 13 (8 maggio)

Lasesta puntata della tredicesima stagione di "Delitti in Paradiso" va in onda oggi, mercoledì 8 maggio 2024, dalle 21.20 su Rai 2. Gli episodi della serie sono inoltre visibili - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

