Delitti in Paradiso 13, stasera in tv la terza puntata: le anticipazioni

Nuove indagini per Neville Parker. In onda oggi, 13 aprile 2024, dalle 21.20 su Rai 2, l'appuntamento con "Delitti in Paradiso", lserie televisiva franco-britannica ambientata in splendidi scenari caraibici, e giunta alla sua tredicesima stagione, ha come titolo "Vendetta": il caso di giornata cela vecchie storie di violenza sessuale, esercitate da uno chef trovato adesso senza vita.

Delitti in Paradiso: anticipazioni della puntata del 13 aprile 2024

"Vendetta" è il titolo della puntata nuova puntata di "Delitti in Paradiso", in onda questa sera su Rai 2. Il rinomato chef Stanley Drake viene avvelenato e muore mentre parla con Andrina Harper Patterson, la figlia di Selwyn, dopo una competizione culinaria che ha visto all'opera diversi e agguerriti sfidanti. Dalle prime indagini emerge però un'anomalia: a quanto pare la vittima non ha consumato nulla in più di quello che hanno mangiato gli altri concorrenti della competizione. Ulteriori approfondimenti portano a scoprire che 3 dei 4 sospettati hanno complottato per uccidere Drake, dopo che, in passato, l'uomo aggredì sessualmente tutte e tre.

Su altri fronti, Catherine si riunisce con Lucky, un vecchio amico che l'ha abbandonata 30 anni fa. Nonostante l'allontanamento, la donna insiste sul fatto che avrebbe aiutato Lucky e gli altri a ricevere una condanna più lieve. Selwyn è soddisfatto quando Andrina gli dice che sta scrivendo un articolo di denuncia su Drake, progettato per incoraggiare altre vittime a non tacere e a denunciare i molestatori. Marlon dice a Neville di eliminare il suo blog, ma proprio quando Neville sta per compiere il gesto, riceve il suo primo like ed un commento da SunsetChaser, con cui Neville inizia a dialogare, creando qualche preoccupazione in Marlon.

Nel cast della tredicesima stagione di "Delitti in Paradiso" troviamo; Ralf Little (nei panni di Neville Parker); Don Warrington (Selwyn Patterson); Élizabeth Bourgine (Catherine Bordey); Tahj Miles (Marlon Pryce); Shantol Jackson (Naomi Thomas).

Dove vedere Delitti in Paradiso 13 (13 aprile)

La terza puntata della tredicesima stagione di "Delitti in Paradiso" va in onda oggi, mercoledì 13 aprile 2024, dalle 21.20 su Rai 2. Gli episodi della serie sono visibili anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.

