Delitti in Paradiso 13, stasera in tv l'ultima puntata: le anticipazioni

Ultimo appuntamento stagionale con "Delitti in Paradiso", la serie franco-britannica che immerge la sua componente gialla in fantastici scenari caraibici. L'episodio conclusivo della tredicesima stagione segna l'addio di Ralf Little e del suo Neville Parker, dopo diverse annate vissute da protagonista assoluto. In onda oggi, 22 maggio 2024, dalle 21.20 su Rai 2 la puntata si preannuncia imperdibile.

Delitti in Paradiso 13: anticipazioni della puntata del 22 maggio 2024

L'ottavo e conclusivo episodio della tredicesima stagione di "Delitti in Paradiso" ha un titolo italiano esplicativo: "L’ultimo caso dell’ispettore Parker". Entrato in scena nella nona stagione, Neville Parker - personaggio interpretato da Ralph Little - esce di scena. In attesa di scoprire chi sarà il protagonista della quattordicesima annata della serie franco-britannica, concentriamoci sull'episodio trasmesso questa sera da Rai 2.

Il team di investigatori si imbatte in quello che è, probabilmente, il caso stagionale più sconcertante: un passeggero sale a bordo di un volo per Dominica, ma sembra svanire nel nulla a metà volo, per poi essere ritrovato morto sul suolo di Saint Marie, colpito da un colpo di pistola. Il pilota e l'assistente di volo negano di aver mai visto la vittima sull'aereo, suscitando i sospetti degli investigatori. Presto vengono individuati altri due sospetti e si scopre che la vittima era coinvolta in una complicata relazione amorosa. Neville inizia a chiedersi se stia perdendo la testa, dubitando seriamente di sé stesso per la prima volta, finché tutti i pezzi del puzzle non si incastrano, rivelando la sorprendente verità. Nel frattempo, un volto noto è tornato, e Neville deve prendere una decisione importante.

A seguire, dalle 22.35 circa, Rai 2 trasmette, in replica, l’ultimo episodio della dodicesima stagione di "Delitti in Paradiso", intitolato "La musica nel sangue".

Nel cast della tredicesima stagione di "Delitti in Paradiso" troviamo; Ralf Little (nei panni di Neville Parker); Don Warrington (Selwyn Patterson); Élizabeth Bourgine (Catherine Bordey); Tahj Miles (Marlon Pryce); Shantol Jackson (Naomi Thomas).

Dove vedere Delitti in Paradiso 13 (22 maggio)

L'ottava e ultima puntata della tredicesima stagione di "Delitti in Paradiso" va in onda oggi, mercoledì 22 maggio 2024, dalle 21.20 su Rai 2. Gli episodi della serie sono inoltre visibili - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

