Delitti in Paradiso, stasera in tv lo speciale natalizio: le anticipazioni

Appuntamento eccezionale con "Delitti in Paradiso": la serie franco britannica tinge di giallo periodi generalmente estivi ma oggi, 28 dicembre 2023, a partire dalle 21.20 su Rai 2, i Paradisi Tropicali sono protagonisti di uno speciale natalizio con i fiocchi. Tra i tanti volti ricorrenti si fa spazio Melanie, l'estroversa madre di Neville. Scopriamo la trama di questo appuntamento sui generis della serie creata da Robert Thorogood.

Delitti in Paradiso: anticipazioni dello speciale natalizio

La serie targata BBC "Delitti in Paradiso" gode di un certo culto anche presso il pubblico italiano, che è solita gustarsi le puntate, di genere giallo con gustose parentesi leggere, durante il periodo estivo. Per la terza volta la BBC ha messo in cantiere una puntata speciale natalizia della serie, che nel corso del 2023 ha raggiunto il traguardo della dodicesima stagione L'appuntamento natalizio mette in scena i personaggi più amati della serie - a partire ovviamente dal protagonista Ralf Little - e qualche guest star, come ad esempio Patsy Kensit.

La trama vede Melanie che fa visita all'isola caraibica di Saint Marie, il luogo delle indagini sui crimini, per sistemare la vita sentimentale di suo figlio Neville. Quest'ultimo si sente giù di morale da quando è stato tradito da Sophie, che complottava segretamente contro di lui. Melanie fa presto amicizia con Catherine Bordey, proprietaria di un bar, e le due donne animano l'isola con le loro feste.

Ma non di sole feste si vive: Neville si mette alla ricerca di un assassino ancora in libertà. Il team indaga sulla morte dell'imprenditore Gerry Stableforth, trovato riverso in fondo a una gola. Con l'ultimo respiro, Gerry pronuncia le criptiche parole "È dietro di te". La responsabile dell'omicidio potrebbe essere sua moglie Bella, macosa potrebbero sapere, a tal proposito i familiari dell'uomo? I figli Benjamin e Mariana, ma anche la nipote Riley. Mentre Neville e il team cercano di capire se la morte di Gerry sia stata un incidente o un omicidio, c'è un altro enigma da risolvere.

Dopo essere volata a Saint Marie per trascorrere del tempo con Geoff e la sua famiglia, la guru del marketing digitale Debbie Clumson scompare poco dopo la misteriosa morte di Stableforth. Quando il compagno di Debbie, Dave, arriva sull'isola per cercarla, Neville e i suoi agenti devono capire come tutti questi eventi, apparentemente slegati, siano collegati.

Dove vedere Delitti in Paradiso (28 dicembre 2023)

Lo speciale natalizio di "Delitti in Paradiso" va in onda oggi, giovedì 28 dicembre 2023, dalle 21.20 su Rai 2; ed è visibile anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

