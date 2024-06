Detective a passo di danza, il film stasera in tv: trama e cast

Dal catalogo di Hallmark arriva oggi, 26 giugno 2024, dalle 21.20 su Rai 2, il film "Detective a passo di danza". A Malta viene assassinato un ricco imprenditore, a capo di diverse sale da ballo. Entra dunque in scena Constance Bailey, una brillante detective, che per risolvere si troverà costretta a fingersi una ballerina: peccato che in vita sua non abbia mai danzato.

Detective a passo di danza, la trama e il cast

Constance Bailey è una rigorosa detective, seguace delle regole e solitaria, tanto che ha difficoltà a collaborare con gli altri. Ma tutto dovrà cambiare quando le viene assegnato il compito di risolvere un misterioso omicidio. La vittima è il CEO di Aston International, una grande compagnia di ballo: l'uomo è stato assassinato pochi giorni prima di un evento annuale in cui i dipendenti si vestono a festa e competono in una spettacolare gara di danza. Per risolvere il caso, la detective Bailey deve agire sotto copertura. Questo significa che non solo deve fingersi una nuova dipendente di Aston, ma anche un'esperta ballerina di sala. Fortunatamente, avrà al suo fianco l'istruttore di ballo Sebastian che si fingerà suo marito. Sebastian, un ex attore, potrebbe vedere questo ruolo sotto copertura come un'opportunità per rispolverare le sue capacità interpretative. E con la lista dei sospetti che cresce ad ogni nuovo dirigente incontrato, Constance dovrà rimanere concentrata sul caso e non lasciarsi distrarre dal fascino del suo partner di ballo.

"Detective a passo di danza" (titolo originale: "The Dancing Detective: A Deadly Tango") è un film per la televisione approdato su Hellmark Channel il 3 giugno 2023 e trasmesso oggi in chiaro su Rai 2. Il lungometraggio. Pur inserendosi nel filone del mystery, il film ha diversi elementi da commedia, senza dimenticare influenze proprie del genere sentimentale. Diretto da Stefan Scaini e sceneggiato da Aubrey Day il film è stato girato a Malta ed ha un cast così composto (attori e rispettivi ruoli):

Lacey Chabert (Constance Bailey)

Will Kemp (Sebastian Moore)

Bettina Paris (Barbra Stone)

Natasa Babic (Mary Aston)

Diego Wallraff (Kevin Hamilton)

Peter Galea (Tom Stevens)

Michela Farrugia (Jennifer Tate)

Clare Agius (Ana Spiteri)

Marysia S. Peres (Judy Maxwell)

Mikhail Basmadjian (Capitano Kelly)

Angie Balzan (Receptionist)

Dove vedere “Detective a passo di danza” in tv e in streaming

Il film "Detective a passo di danza" va in onda mercoledì 26 giugno 2024 a partire dalle 21.20 su Rai 2. Il lungometraggio è visibile anche - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

