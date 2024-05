"Dilemmi" con Gianrico Carofiglio, da stasera in tv la nuova edizione: le anticipazioni

Al via oggi, domenica 19 maggio 2024, dalle 23.15 su Rai 3, la terza edizione di "Dilemmi", il programma condotto da Gianrico Carofiglio che pone ai telespettatori importanti domande (che riguardano tutti noi), provando a dare possibili e utili risposte. Il tutto in compagnia di prestigiosi ospiti e parentesi musicali.

Dilemmi (19 maggio 2024)

Ex magistrato e politico, dall'inizio degli anni 2000 a oggi Gianrico Carofiglio si è affermato come scrittore di grande successo, autore della serie di libri sull'avvocato Guido Guerrieri e quella sul Maresciallo dei Carabinieri Pietro Fenoglio (diventata poi una serie televisiva con Alessio Boni). "Dilemmi" è un programma ideato e presentato da Carofiglio, in onda dal 2022 in seconda serata su Rai 3 e giunto adesso alla sua terza edizione. Questa nuova serie è composta da sei puntate si propone ancora una volta di esplorare ogni volta un dilemma differente, una questione complessa che si presta a molteplici interpretazioni e soluzioni contrastanti.

Il tema centrale del primo appuntamento, in onda il 19 maggio, riguarda l'opportunità di modificare improvvisamente le convenzioni linguistiche relative al genere nelle denominazioni professionali femminili. La discussione verterà sull'uso del genere maschile per le professioni, chiedendosi se possa essere una soluzione pragmatica che facilita la comunicazione o rappresenta invece una discriminazione di genere. Sarà analizzato se sia più efficace concentrarsi sull'uguaglianza delle opportunità e sul riconoscimento delle competenze a prescindere dal genere, oppure se il maschile per le professioni debba essere visto solo come una convenzione linguistica che non influisce sul valore o sulle capacità delle persone.

Tra gli ospiti della serata ci troviamo la linguista Vera Gheno e lo scrittore Emanuele Trevi, che forniscono le loro prospettive sull'argomento. Il segmento dedicato al libraio indipendente vede la partecipazione di Diana Grattini, della Libreria Acqua Alta di Venezia. La puntata si conclude con l'esibizione dei musicisti Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura, che eseguono brani della tradizione musicale italiana e internazionale, in linea con i dilemmi trattati nel corso della puntata

Dove vedere “Dilemmi” (dal 19 maggio)

La prima puntata della nuova edizione di "Dilemmi" va in onda domenica 19 maggio 2024, a partire dalle 23.15, su Rai 3. Il programma è visibile anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

