"Do You Remember?", stasera in tv lo spettacolo di Maurizio Battista

Va in onda oggi, giovedì 18 luglio 2024 dalle 21.25 su Nove, lo spettacolo di Maurizio Battista dal titolo "Do You Remember?". Speciale della serie comica "Comedy Club", evidenzia il talento del comico romano, capace di raccontare piccolo e grandi storie quotidiane attraverso il filtro della sua personale esperienza di vita.

Maurizio Battista - Do You Remember?

Do You Remember? è uno spettacolo comico di Maurizio Battista, tra i più apprezzati e longevi talenti della scena comica italiana. Inserito nella serie del canale Nove ribattezzata "Comedy Club", lo spettacolo vede Battista, classe 1957, esibirsi in solitaria per 75 minuti, intrattenendo il pubblico con la sua verve e il suo umorismo tipicamente romano.

La carriera di Maurizio Battista è iniziata nel 1978 con il teatro, mentre il comico ha fatto il suo debutto televisivo nel 1989 partecipando alla decima edizione di "Fantastico", dove ha affiancato celebrità come Massimo Ranieri, Anna Oxa e Giancarlo Magalli. Nei primi anni '90, Pippo Baudo lo ha scelto come comico per il programma "Partita doppia" su Rai 1. Dopo questa esperienza televisiva, Battista ha deciso di concentrarsi maggiormente sul teatro, sviluppando una carriera di attore molto prolifica e costante negli anni 2000.

In "Do You Remember?", Maurizio Battista porta il pubblico in un viaggio nostalgico nella Roma popolare del quartiere San Giovanni, dove è cresciuto e dove ha lavorato a lungo nel bar di famiglia. Con il suo stile inconfondibile e la sua cadenza romana, racconta aneddoti e ricordi della sua giovinezza, facendo rivivere momenti del passato con una comicità che tocca temi vari, dai cambiamenti sociali agli usi alimentari, fino alle trasformazioni nella genitorialità.

Lo spettacolo non manca di riferimenti agli anni '80, epoca di grandi trasformazioni e ricordi indelebili per molti. Con il suo umorismo schietto e a volte politicamente scorretto, il comico riflette sui mutamenti della società italiana, mantenendo sempre un tono leggero e divertente. Do You Remember? è un tributo alla Roma di un tempo, ma anche una riflessione personale su come il mondo è cambiato, raccontata con l'ironia e la profondità che caratterizzano il comico romano.

Battista, attraverso le sue storie e battute, crea un legame con il pubblico, coinvolgendolo in un'esperienza condivisa di ricordi e risate.

Dove vedere "Do You Remember?" in tv e in streaming

Lo show di Maurizio Battista "Do You Remember?" va in onda oggi, 18 luglio 2024, a partire dalle 21.25 su Nove; ed è visibile in diretta streaming e on demand sul sito ufficiale del canale.

