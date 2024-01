"Doc 3", dove è girato? Le location

In onda su Rai 1 a partire da giovedì 11 gennaio 2024, la terza stagione di "Doc" è senz'altro uno degli eventi televisivi più attesi della prima metà dell'anno appena cominciato. Il motivo è semplice: il successo ottenuto dalle prime due stagioni della serie con Luca Argentero e Matilde Gioli pone milioni di telespettatori davanti a una grande curiosità circa i risvolti della trama: cosa accadrà ad Andrea Fanti nel corso della terza annata di "Doc"? In attesa di esaurienti risposte, ispezioniamo le corsie di ospedale e i luoghi delle riprese della fiction di Rai 1.

Doc 3: dove è stata girata

L'attesissima terza stagione di "Doc – Nelle tue mani", con Luca Argentero nei panni del Dott. Andrea Fanti, colpito da amnesia, ci conduce a Milano. Le vie del centro e le zone limitrofe ma, soprattutto, attraverso corsie e stanze di ospedale, cuori pulsanti di una serie che come poche, in Italia, riesce ad attirare una grande attenzione mediatica.



Le riprese della nuova stagione si sono svolte in diverse località, con una particolare attenzione alle icone di Milano. Dai grattacieli di Porta Nuova a CityLife, passando per i pittoreschi Navigli di Milano e le zone di Porta Garibaldi e Porta Nuova, la fiction di Rai 1 mostra allo spettatore alcuni dei punti già noti della grande città lombarda. La zona di CityLife, in particolar modo, è importante in quanto è qui situata la casa del protagonista. Come hanno fatto notare alcune testate - e come già noto sul web e non solo - questa porzione cittadina è tutt'altro che estranea all'attenzione pubblica: qui è infatti situata la residenza di Fedez e Chiara Ferragni.

Come gli affezionati spettatori di "Doc" ben sanno, la serie è però ambientata in larga parte nelle stanze e nelle corsie dell'ospedale Ambrosiano di Milano. Ci troviamo però al cospetto di una struttura fittizia: i mattoni e i vetri che vedono Doc e i suoi valorosi colleghi assistere i loro pazienti sono quelli del Bio Campus di Roma, situato in via Alvaro del Portillo nel XI Municipio. Anche se, bisogna dire che "Doc - Nelle tue mani" ricostruisce buona parte degli ambienti interni dell'ospedale negli studi Lux Vide a Formello (Roma); sicuramente riuscendo a restituire con realismo gli ambienti e le atmosfere proprie di un vero ospedale. Gli studi Lux Vide, situati nel cuore di questo borgo, non sono abitualmente utilizzati dalle produzioni Rai per la realizzazione di fiction di successo.

Dove vedere Doc 3 in tv e in streaming (dall'11 gennaio 2024)

La prima puntata della terza stagione di "Doc - Nelle tue mani" va onda in prima tv giovedì 11 gennaio 2024, a partire dalle 21.25 su Rai 1. L’episodio è visibile anche, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

