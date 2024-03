"Doc 3", stasera in tv l'ultima puntata: le anticipazioni

Si conclude oggi, 7 marzo 2024, a partire dalle 21.30 su Rai 1, è lapuntata stagionale la terza stagione di "Doc - Nelle tue mani", il medical drama interpretato da Luca Argentero che si conferma come una delle serie televisive più amate del nostro panorama televisivo. Per Andrea Fanti è giunto il momento della verità: la verità sulle azioni passate torna a galla. Riuscirà Doc ad affrontare fantasmi che sembravano sepolti?

Doc 3 – Anticipazioni ultima puntata

La serata si apre con l'episodio dal titolo "Quello che si deve fare", dove la narrazione fa un salto nel passato, precisamente nel marzo del 2011. Andrea Fanti si trova ad affrontare la difficile battaglia contro la malattia di Agnese: la situazione della donna sembra particolarmente critica, ma una notizia proveniente dall'America porta un raggio di speranza nel cuore del protagonista, spingendolo a non arrendersi. Doc, intanto, si trova ad affrontare un caso medico particolarmente complesso, dove la diagnosi sembra essere sfuggente e difficile da definire. Il quadro generale non è dei più ottimisti e qualcuno potrebbe essere pronto a compiere un terribile compromesso. In ospedale, nel frattempo, arriva un paziente proveniente da una RSA, il quale è stato sottoposto a dosi eccessive di un medicinale. Riuscirà il team di medici a salvarlo?

Il secondo episodio della serata è intitolato "Liberi" e chiude la terza stagione dell'amata serie: i nodi verranno tutti al pettine? Per Federico, è l'ultimo giorno all'Ambrosiano, e la sua partenza lascerà un vuoto nel cuore del team di Doc. Ma gli imprevisti non finiscono qui: la squadra di dottori viene spiazzata dalla decisione improvvisa presa da Martina, la quale mette tutti di fronte a una nuova realtà da affrontare. Andrea Fanti, nel pieno di un'altra crisi personale, deve fare i conti con la verità sconvolgente rivelatagli da Agnese, la quale ha cambiato radicalmente la sua percezione del passato. Convinto di aver toccato il fondo, Doc si prepara ad affrontare ulteriori sfide, ma nulla può prepararlo all'arrivo inaspettato del suo peggiore nemico: il peso delle sue azioni passate torna prepotentemente a galla.

Composta da un totale di sedici episodi, la terza stagione di "Doc" è una produzione Lux Vide, società del Gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Matilde e Luca Bernabei con la regia di Jan Maria Michelini, Nicola Abbatangelo e Matteo Oleotto. La terza serie di "Doc - Nelle tue mani" è interpretata da Luca Argentero, Matilde Gioli, Sara Lazzaro, Pierpaolo Spollon, Marco Rossetti, Laura Cravedi, Giacomo Giorgio, Elisa Wong, Elisa Di Eusanio, Giovanni Scifoni, Aurora Peres, Diego Ribon.

Dove vedere Doc 3 in tv e in streaming (7 marzo 2024)

L'ottava e ultima puntata della terza stagione di "Doc - Nelle tue mani" va onda in prima tv oggi, 7 marzo 2024, a partire dalle 21.30 su Rai 1. Gli episodi della serie sono visibili anche - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

