"Doc 3", stasera in tv la prima puntata: le anticipazioni

Riparte oggi, giovedì 11 gennaio 2024, dalle 21.25 su Rai 1, una delle serie televisive più amate della nostra televisione: parliamo di "Doc - Nelle tue mani", la serie tv con Luca Argentero, giunta alla sua terza stagione. Andrea Fanti deve fronteggiare un ricordo proveniente dal passato e che credeva ormai perduto per sempre. Pu tanto datata, questa scheggia del passato potrebbe condizionare anche coloro che lo circondano.

Doc 3 – Anticipazioni prima puntata

La prima puntata della terza stagione di "Doc - Nelle tue mani" ha come titolo "Un nuovo inizio". Ricominciato a indossare il camice, Andrea Fanti è messo di fronte al suo primo giorno nei panni di primario del reparto. Si ritrova ad affrontare nuove responsabilità, cercando al contempo di mantenere una prospettiva centrata sui pazienti, malgrado le pressioni della nuova dirigente amministrativa. Quest'ultima minaccia di chiudere l'intero reparto, mettendo Doc di fronte a una sfida imponente. Fortunatamente, Doc può sempre fare affidamento sulla sua squadra, anche se Giulia mostra segni di indecisione riguardo alla permanenza nel reparto e Riccardo si trova a fare i conti con tre nuovi specializzandi, situazione che lo mette in difficoltà.

Il secondo episodio della serata è intitolato "Affrontare il passato". La notizia del ritorno di un vecchio ricordo di Doc, risalente a quando aveva dodici anni, scuote gli equilibri del reparto: Agnese è preoccupata che il recupero della memoria possa destabilizzare la vita di Andrea, mentre Damiano teme gli effetti che questa novità potrebbe avere su Giulia; ma anche Agnese potrebbe non essere indifferente a questa scheggia proveniente dal passato. Nel frattempo, il protagonista si trova in uno stato di euforia crescente, anche se la gestione della terapia prescrittagli da Enrico diventa un complicato gioco di equilibrio tra gli innumerevoli impegni che derivano dalla sua nuova posizione di primario. Gli impegni all'interno del reparto aumentano, mentre i personaggi cercano di adattarsi a questa nuova fase.

"Doc 3" è una produzione Lux Vide, società del Gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Matilde e Luca Bernabei con la regia di Jan Maria Michelini, Nicola Abbatangelo e Matteo Oleotto. La terza serie è interpretata da Luca Argentero, Matilde Gioli, Sara Lazzaro, Pierpaolo Spollon, Marco Rossetti, Laura Cravedi, Giacomo Giorgio, Elisa Wong, Elisa Di Eusanio, Giovanni Scifoni, Aurora Peres, Diego Ribon.

Dove vedere Doc 3 in tv e in streaming (dall'11 gennaio 2024)

La prima puntata della terza stagione di "Doc - Nelle tue mani" va onda in prima tv oggi, 11 gennaio 2024, a partire dalle 21.25 su Rai 1. Gli episodi della serie sono visibili anche, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

Stasera e domani in TV