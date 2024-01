"Doc 3": quante puntate sono e quando finisce

L'attesa per il ritorno sul piccolo schermo di "Doc" è tanta. Interpretata da un cast che vede in prima fila Luca Argentero, la fiction si è fatta spazio nei palinsesti di Rai 1 ed è oggi una delle più amate, in assoluto, del nostro piccolo chermo. Giunta alla sua terza stagione, la serie prevede colpi di scena, nuovi ingressi in reparto e molte conferme. Quale sarà il cuore pulsante delle nuove puntate di "Doc - Nelle tue mani"? Le domande che si pongono i telespettatori sono molte, ma alcuni quesiti di base possono essere già soddisfatti? Quanti episodi prevede questa stagione di "Doc" e quando si concluderà? Scopriamolo insieme.

Quante puntate sono e quando finisce "Doc 3"

Nel corso della prima stagione, datata 2020, abbiamo fatto la conoscenza del protagonista, Andrea Fanti / Doc (interpretato da Luca Argentero), un uomo che si è trovato di fronte ad un presente si è rivelato notevolmente diverso da quanto inizialmente creduto. Nella stagione successiva, trasmessa nel 2022, il protagonista ha affrontato con coraggio la pandemia, mettendo in atto ogni sforzo possibile per proteggere non solo il suo futuro, ma anche quello dei suoi cari. Adesso, nella terza stagione, ciò che attende Andrea Fanti è la sfida più ardua di tutte: confrontarsi con un passato che sembrava rimosso e che necessita di chiavi per poter guardare al futuro. La narrazione si spinge ovviamente oltre, esplorando le storie di coloro che circondano Doc, vecchi e nuovi personaggi che con le loro vicende sapranno emozionare il nutrito pubblico che li segue con interesse.

Gli attori che compongono il cast di "Doc 3" sono: Luca Argentero, Matilde Gioli, Sara Lazzaro, Pierpaolo Spollon, Marco Rossetti, Laura Cravedi, Giacomo Giorgio, Elisa Wong, Elisa Di Eusanio, Giovanni Scifoni, Aurora Peres e Diego Ribon. La serie è una produzione Lux Vide, società del Gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Matilde e Luca Bernabei con la regia di Jan Maria Michelini, Nicola Abbatangelo e Matteo Oleotto.

Ma da quante puntate è composta la serie, e quando finisce? Le puntate sono in totale otto, trasmesse nel corso di altrettante prime serate. Il calendario della fiction dovrebbe essere così strutturato (salvo variazioni apportate dalla rete):

- Prima Puntata - 11 gennaio 2024

- Seconda puntata - 18 gennaio 2024

- Terza puntata - 25 gennaio 2024

- Quarta puntata - 1° febbraio 2024

- Quinta puntata - 8 febbraio 2024

- Sesta puntata - 15 febbraio 2024

- Settima puntata - 22 febbraio 2024

- Ottava puntata - 29 febbraio 2024

Stasera e domani in TV