"Doc 3", stasera in tv la quarta puntata: le anticipazioni

Nuovo appuntamento con "Doc - Nelle tue mani", in onda oggi, giovedì 1 febbraio 2024, dalle 21.30 su Rai 1, con il quarto appuntamento stagionale. L'Andrea Fanti di Luca Argentero sembra aver recuperato alcune preziose schegge di memoria, ma un segreto incombe sulla vicenda: Agnese gli sta nascondendo qualcosa di importante? A quale scopo?

Doc 3 – Anticipazioni quarta puntata

La scorsa settimana abbiamo assistito, a sorpresa, ad un appassionato bacio tra Andrea Fanti e Giulia Giordano, evento che ha suggellato la loro riconciliazione; ma non è tutto, perché il protagonista è riuscito a anche a rintracciare la misteriosa Chiara Ravelli e ha scoperto una verità sorprendente sul suo passato: non ha tradito Agnese ma, semplicemente, ha lasciato la donna per Giulia.

La nuova serata in compagnia di "Doc" si apre con un episodio dal titolo "Fantasmi". Si continua a parlare del passato di Andrea Fanti, aiutato non soltanto da Giulia, alla ricerca di schegge di memoria perdute. Doc si affida infatti ad Enrico Sandri, psichiatra ma anche amico. Questo profondo scavo fa emergere in Fanti anche dubbi ed effetti collaterali che, addirittura, potrebbero mettere n dubbio la sua stessa capacità di curare i pazienti. Mentre Agnese cercherà di convincere l'ex marito a smettere di indagare sul suo passato, Giulia insisterà affinché Fanti recuperi la memoria. Nel frattempo, nel Policlinico Ambrosiano farà il suo ingresso il giovane paziente Fabio, fratello di Giulia.

Il secondo episodio della serata - e ottavo stagionale - ha come titolo "Salto nel buio". Andrea Fanti trova un modo per rintracciare la donna misteriosa che sta cercando, ma sarà assalito dalla paura e non avrà il coraggio di affrontarla completamente. In ospedale, Damiano Cesconi si prende cura di una modella, ignaro che sia la fidanzata di suo fratello Samuele. Il giovane medico inizierà a temere che questo incontro riporti alla luce il rancore che prova per la sua famiglia. Riccardo Bonvegna, invece, si trova ad affrontare un caso complicato, quello di un personal trainer senza alcuna disciplina. Infine, iniziamo a scoprire i segreti nascosti nel passato sia di Andrea Fanti che di Agnese, con domande sull'infedeltà di Fanti e sul motivo per cui Agnese non vuole che l'ex marito recuperi la memoria.

"Doc 3" è una produzione Lux Vide, società del Gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Matilde e Luca Bernabei con la regia di Jan Maria Michelini, Nicola Abbatangelo e Matteo Oleotto. La terza serie è interpretata da Luca Argentero, Matilde Gioli, Sara Lazzaro, Pierpaolo Spollon, Marco Rossetti, Laura Cravedi, Giacomo Giorgio, Elisa Wong, Elisa Di Eusanio, Giovanni Scifoni, Aurora Peres, Diego Ribon.

Dove vedere Doc 3 in tv e in streaming (1 febbraio 2024)

La quarta puntata della terza stagione di "Doc - Nelle tue mani" va onda in prima tv oggi, 1 febbraio 2024, a partire dalle 21.30 su Rai 1. Gli episodi della serie sono visibili anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in diretta streaming che on demand.

