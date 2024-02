"Doc 3", stasera in tv la sesta puntata: le anticipazioni

Va in onda oggi, 22 febbraio 2024, dalle 21.30 su Rai 1, la sesta puntata di "Doc - Nelle tue mani", il medical drama che vede Luca Argentero vestire i panni di Andrea Fanti. In questo nuovo appuntamento, il protagonista deve fare i conti con le discussioni avute di recente con Agnese. Ma non c'è tempo da perdere: la figlia di Diana, la donna che Andrea ha visto dopo tanti anni, ha bisogno di cure.

Doc 3 – Anticipazioni sesta puntata

Il primo episodio della serata - e undicesimo stagionale - ha come titolo "Lontani". Dopo i recenti sviluppi, le tensioni tra Andrea e Agnese si sono manifestate in modo sempre più palese e il loro rapporto può dirsi adesso incrinato, al punto che il protagonista percepisce uno stato di solitudine. In più, anche Giulia è lontana, impegnata a Roma per i suoi studi. L'atmosfera ospedaliera non può certamente dirsi pacata e il caos è dilagante. Damiano si dedica alla cura di Elisabetta, una paziente che lamenta un malessere persistente, potenzialmente indicativo di un serio problema di salute. Teresa, invece, si trova ad affrontare difficoltà nel trovare un letto d'ospedale per la figlia di Diana, la donna che Andrea ha recentemente rivisto dopo anni. Doc non potrà ignorare questa emergenza.

Il secondo episodio della serata - e dodicesimo della terza stagione - è "La scossa". Il terremoto scuote l'ospedale Ambrosiano, provocando panico generale. Andrea si ritrova bloccato in un ascensore e si impegna a soccorrere una paziente incinta che si trova con lui: il suo obiettivo principale diventa salvare la vita della donna e, al contempo, quella della creatura che porta in grembo. Giulia, nel frattempo, è costretta a gestire il reparto da sola. Lin è preoccupata per la sicurezza della sua famiglia, mentre Ric deve prendere una decisione importante riguardo alla proposta ricevuta dalla nuotatrice paralimpica Laura. Federico deve affrontare le proprie paure prima di un importante intervento chirurgico. Martina si trova a fare i conti con un incontro spiacevole che potrebbe rivelarle un segreto.

"Doc 3" è una produzione Lux Vide, società del Gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Matilde e Luca Bernabei con la regia di Jan Maria Michelini, Nicola Abbatangelo e Matteo Oleotto. La terza serie di "Doc - Nelle tue mani" è interpretata da Luca Argentero, Matilde Gioli, Sara Lazzaro, Pierpaolo Spollon, Marco Rossetti, Laura Cravedi, Giacomo Giorgio, Elisa Wong, Elisa Di Eusanio, Giovanni Scifoni, Aurora Peres, Diego Ribon.

Dove vedere Doc 3 in tv e in streaming (22 febbraio 2024)

La sesta puntata della terza stagione di "Doc - Nelle tue mani" va onda in prima tv oggi, 22 febbraio 2024, a partire dalle 21.30 su Rai 1. Gli episodi della serie sono visibili anche - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

