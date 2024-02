"Doc 3", stasera in tv la settima puntata: le anticipazioni

La terza stagione di "Doc - Nelle tue mani", il medical drama di successo interpretato da Luca Argentero, si avvia alla conclusione: quella che va in onda oggi, 29 febbraio 2024, a partire dalle 21.30 su Rai 1, è la settima e penultima puntata stagionale. Il protagonista si ritrova ancora una volta a mettere in ordine faccende di vita privata e professionale. Ma anche gli altri personaggi della serie devono prendere decisioni importanti.

Doc 3 – Anticipazioni settima puntata

Il titolo del primo episodio della serata è "Legàmi". Nel caos frenetico della sua vita professionale e personale, Andrea Fanti si trova ad affrontare una serie di sfide che mettono a dura prova la sua abilità nel bilanciare lavoro e relazioni: tra un importante incontro con i finanziatori e la visita di Carolina, l'ex moglie, Doc si sente sopraffatto dalle richieste della vita quotidiana; ma tutto prende una piega inaspettata quando la sorella di Lin viene ricoverata d'urgenza. Questo imprevisto porta Lin ad affrontare il difficile rapporto con la sua famiglia, soprattutto con suo padre, aprendo vecchie ferite e rivelando tensioni sepolte da tempo. Mentre Doc si impegna a gestire questa situazione delicata, si rende conto dell'importanza dei legami familiari e dell'incidenza che hanno sul benessere individuale. Anche Giulia è messa alle stelle: manca poco alla scadenza per presentare la ricerca, ma lei sembra a dir poco distratta.

Il secondo episodio della serata ha come titolo "Vivere". Giulia si trova di fronte a una decisione cruciale che potrebbe influenzare non solo il suo futuro lavorativo ma anche la sua vita personale: mentre cerca di ponderare le conseguenze di questa scelta, si rende conto dell'importanza di seguire il proprio istinto e di perseguire ciò che realmente desidera. Martina, intanto, si prepara all'esame più impegnativo della sua carriera. Riccardo, d'altro canto, si trova a fronteggiare un caso che riporta alla luce il dolore del passato, portandolo ad affrontare i suoi demoni interiori. Damiano dimostra una sensibilità straordinaria nell'assistere Elisabetta. Mentre Lin e Federico si immergono nel lavoro sul database, rischiano di scoprire segreti che potrebbero sconvolgere la vita di Andrea Fanti, in grado, addirittura, di mettere in discussione la verità che ha sempre creduto di conoscere.

"Doc 3" è una produzione Lux Vide, società del Gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Matilde e Luca Bernabei con la regia di Jan Maria Michelini, Nicola Abbatangelo e Matteo Oleotto. La terza serie di "Doc - Nelle tue mani" è interpretata da Luca Argentero, Matilde Gioli, Sara Lazzaro, Pierpaolo Spollon, Marco Rossetti, Laura Cravedi, Giacomo Giorgio, Elisa Wong, Elisa Di Eusanio, Giovanni Scifoni, Aurora Peres, Diego Ribon.

Dove vedere Doc 3 in tv e in streaming (29 febbraio 2024)

La settima puntata della terza stagione di "Doc - Nelle tue mani" va onda in prima tv oggi, 29 febbraio 2024, a partire dalle 21.30 su Rai 1. Gli episodi della serie sono inoltre visibili, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

Stasera e domani in TV