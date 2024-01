Doc 3 - Nelle tue mani: quando inizia, trama, cast, quante puntate sono

Quando inizia "Doc 3- Nelle tue mani"? È la domanda che si fanno i telespettatori, pronti a godersi le nuove puntate di una delle serie più amate negli ultimi anni. L'Andrea Fanti di Luca Argentero tornerà nuovamente su Rai Uno per affrontare con dedizione il suo lavoro al Policlinico Ambrosiano e le indiscrezioni dicono che potrebbero esserci grandi novità inerenti alla sua memoria. Scopriamo qualcosa di più in proposito, dalle anticipazioni a quando inizia, dal cast completo ai nuovi personaggi, fino alle informazioni su dove vederlo in replica.

Quando inizia Doc 3 - Nelle tue mani

La terza stagione della serie "Doc - Nelle tue mani" avrà inizio a partire da giovedì 11 gennaio 2024, come sempre in prima serata su Rai Uno. L'appuntamento è quindi alle 21.30 sulla rete ammiraglia del servizio pubblico.

Doc 3 - Nelle tue mani: quante puntate sono

"Doc - Nelle tue mani 3" tiene fede al numero di puntate delle precedenti stagioni e sarà dunque composta da sedici episodi trasmessi nel corso di otto puntate.

Trama e anticipazioni

Andrea Fanti continua a dirigere con determinazione il reparto di Medicina Interna presso il Policlinico Ambrosiano, affiancato dalla sua affiatata e affidabile squadra di medici: Giulia, Riccardo, Damiano e tutti gli altri. Al contempo, il reparto si arricchisce con l'arrivo di tre specializzandi promettenti: Federico, Martina e Lin. Anche nella terza stagione il racconto intreccia le storie private dei medici con quelle dei pazienti dell'ospedale, sempre mettendo in risalto l'importanza dell'ascolto e della dedizione per il benessere altrui. Con l'emergere di un ricordo riconducibile ai dodici anni di buco nero della sua amnesia, la vita del protagonista potrebbe prendere un'inattesa svolta. La memoria di Andrea sta forse tornando? La vita di Doc e quelle di coloro che lo circondano potrebbero subire degli scossoni.

Cast e personaggi

Gli attori (e relativi personaggi) che ritroveremo in "Doc - Nelle tue mani 3" sono:

Luca Argentero (Andre Fanti)

Matilde Gioli (Giulia Giordano)

Pierpaolo Spollon (Riccardo Bonvegna)

Sara Lazzaro (Agnese Tiberi)

Giovanni Scifoni (Enrico Sandri)

Elisa Di Eusanio (Teresa Maraldi)

Marco Rossetti (Damiano Cesconi)

A loro si aggiungono le new entry:

Giacomo Giorgio (Federico Lentini)

Laura Cravedi (Martina Cravelli)

Elisa Wong (Lin Wang)

Dove vedere Doc 3 - Nelle tue mani in tv e in streaming

La terza stagione di "Doc - Nelle tue mani" andrà onda in prima visione assoluta su Rai 1. Gli episodi della serie saranno visibili anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.