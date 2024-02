Domenica In: tutti gli ospiti della puntata (che durerà sei ore) prima di Sanremo

Sarà una super puntata di Domenica In. L'appuntamento domenicale con il programma di Mara Venier sarà quasi interamente dedicato a Sanremo che partirà, proprio su Rai 1, martedì 6 febbraio.

Il festival sarà analizzato in lungo e in largo partendo dal passato per arrivare fino al presente. Prima di tutto ci sarà un collegamento con Amadeus che già si trova a Sanremo e che probabilmente svelerà qualche piccolo dietro le quinte. La puntata dovrebbe durare sei ore: dalle 14 alle 19:55.

Tutti pazzi per Sanremo

Di Sanremo Mara parlerà poi con alcuni dei suoi ospiti più amati: Bobby Solo, Wilma De Angelis, Mal, Tony Dallara, Marina Occhiena, Maurizio Vandelli, i Dik Dik, Michele, Wilma Goich, Nicola Di Bari e Fausto Leali.

Spazio al cinema e poi ancora musica

Sarà poi la volta del grande schermo con Maria Sole Tognazzi che racconterà il suo nuovo film "Dieci minuti" tratto dal romanzo di Chiara Gamberale. Nel salotto di Mara Venier arriveranno anche Alfio Bonanno e Filippi Graziani, figlio di Ivan. Il primo sta avendo un grande successo in Australia e in America.