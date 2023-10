Domenica In: le anticipazioni e gli ospiti di Mara Venier oggi 8 ottobre

Manca poco alla quarta puntata di Domenica In capitanata da Mara Venier. Oggi, 8 ottobre, su Rai 1 la zia d'Italia intervisterà molti ospiti in diretta dagli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma.

Chi sono gli ospiti di oggi di Domenica In

Dalle 14:00 fino alle 17:00 nel salotto pomeridiano di Rai 1 si parlerà di attualità, cronaca ma anche di spettacolo e vita privata.

Loretta Goggi si racconterà tra vita privata e carriera (immancabili dei commenti sulla nuova stagione di Tale e quale show)

Poi sarà la volta delle risate con il comico Gabriele Cirilli che interrogherà Goggi e Venier sui 70 anni di storia della Rai. Poi in studio arriverà Giancarlo Magalli che parlerà del tumore che lo ha tenuto lontano dalla tv per qualche mese e di come la sua famiglia gli è stata accanto.

Ovviamente non può mancare la musica: Tommaso Paradiso con la sua band si esibirà con il suo ultimo brano "Blu ghiaccio travolgente" e con u n medley dei suoi successi tra cui "Questa nostra stupida canzone d’amore", "Felicità pu**ana" e "Riccione".

L'ultima parte del programma è dedicata come sempre all'attualità: in studio entreranno Flavia Vento (che racconterà dell'apparizione mistica), Valerio Scanu, Alba Parietti, Simona Izzo, Luca Bianchini e Monica Leofreddi.