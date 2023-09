Domenica In: gli ospiti della prima puntata stagionale del 17 settembre 2023

Al via oggi, 17 settembre 2023, dalle 14.00 su Rai 1, la nuova stagione di Domenica In, condotta anche per questa edizione da Mara Venier. Nel corso della prima puntata stagionale la "signora della domenica" intervista la madre di Giovanbattista Vutolo, il giovane musicista napoletano ucciso lo scorso 31 agosto. Spazio anche per la musica e lo spettacolo, con ospiti come i Pooh e Carlo Verdone,

Domenica In: le anticipazioni e gli ospiti

Dopo la pausa estiva, Mara Venier torna oggi, 17 settembre, con la nuova edizione di "Domenica In". Si prospetta un'altra lunga stagione, ricca di ospiti e di intensi racconti, in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma. SI tratta della 48esima edizione dello show domenicale, nonché la 15esima condotta da Mara Venier: la signora della domenica ha dichiarato che sarà la sua ultima stagione, mettendo in risalto la volontà di dedicarsi a tempo pieno alla propria famiglia.

La prima puntata prevede un'importante pagina, tra cronaca e attualità: Mara Venier intervista la signora Daniela Di Maggio, madre di Giovanbattista Cutolo, il 24enne musicista ucciso a Napoli il 31 agosto a soli 24, dopo un futile diverbio, a Piazza Municipio. Spazio anche alle parole degli amici di Giovanbattista, e un omaggio da parte dei suoi colleghi dell' Orchestra ‘Scarlatti Junior’.



Per la pagina musicale, si va dai classici di ieri ai tormentoni di oggi. La Venier accoglie in studio i Pooh, la band più longeva della musica italiana, attualmente in giro con l'ennesimo tour di successo. Il gruppo propone oggi canzoni celeberrime, come "Amici per sempre", "La donna del mio amico", "Pensiero", "Piccola Katy" e "Uomini soli". Spazio poi all'oggi: i The Kolors propongono "Italodisco", la hit per eccellenza dell'estate; Matteo Bocelli, figlio di Andrea, presenta "Fasi", il suo nuovo singolo.

Altra lunga intervista di giornata è quella all'attore e regista Carlo Verdone, che si racconta a 360°, tra aneddoti e ironia, oltre a presentare la seconda stagione della serie televisiva "Vita da Carlo". Si parla, per finire, di cinema con il regista Matteo Garrone, Leone d’Argento alla Mostra del Cinema di Venezia per il film "Io Capitano", attualmente nelle sale; in studio con lui i due giovani attori protagonisti: Seydou Sarr e Moustapha Fall.

Dove vederlo in tv e in streaming (17 settembre 2023)

La prima puntata stagionale di "Domenica In" va in onda oggi, domenica 17 settembre 2023, a partire dalle 14.00 su Rai 1. Il programma condotto da Mara Venier è inoltre visibile su RaiPlay, sia in live streaming che on demand.