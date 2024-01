Domenica In, gli ospiti di Mara Venier di domani (21 gennaio 2024)

Tanti gli ospiti attesi nella prossima puntata di Domenica In, in onda domenica 21 gennaio, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. Alla conduzione come sempre la storica padrona di casa Mara Venier, che con ogni probabilità mostrerà in studio il tatuaggio nuovo di zecca che ha fatto insieme al nipote Giulio e alla figlia Elisabetta. Ma andiamo con ordine, prima gli ospiti.

Tanti gli invitati illustri e le sorprese in studio. La puntata si aprirà con un talk che ripercorrerà la storia del "Festival di Sanremo": un ottimo modo per avviarsi alla kermesse, che andrà in onda dal 6 all'11 febbraio con la conduzione e la direzione artistica di Amadeus. Protagonisti di questo spazio saranno alcuni cantanti che torneranno ad esibirsi con le canzoni che negli anni hanno presentato con successo sul palco dell’Ariston: Albano, Bobby Solo, Maurizio Vandelli, Tony Dallara, Tiziana Rivale, Michele, Marina Occhiena, Silvia Mezzanotte, Scialpi e Marino Bartoletti in qualità di opinionista e profondo conoscitore della storia del Festival.

A seguire, un ampio capitolo con Biagio Antonacci che si esibirà cantando alcuni suoi grandi successi oltre a presentare il suo nuovo album "L’inizio", uscito il 12 gennaio e già in vetta alle classifiche dopo appena una settimana. Proprio Biagio è stato tra i primi a complimentarsi con Mara questa mattina, quando lei ha mostrato sui social il tatuaggio realizzato insieme al nipote e alla figlia: una stellina che li unirà per sempre, disegnata sull'avambraccio. Se insomma domani Mara apparirà in tv con la plastica sul braccio, sarà proprio perché potrà così proteggere il nuovo tatuaggio.