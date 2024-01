Domenica In, gli ospiti di Mara Venier di oggi (28 gennaio 2024)

Oggi, domenica 28 gennaio, dalle 14 alle 17:10 su Rai 1, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, andrà in onda la ventesima puntata di Domenica In, condotta da Mara Venier.

Tanti gli ospiti e le sorprese in studio. La puntata si aprirà con un talk che ripercorrerà la storia del Festival di Sanremo con alcuni dei cantanti che hanno preso parte alla nota kermesse musicale e che torneranno a esibirsi con le canzoni che negli anni hanno presentato con successo sul palco dell'Ariston. In studio ci sarnno Bobby Solo, Maurizio Vandelli, Tony Dallara, Wilma De Angelis, I Dik Dik, Ricky Gianco, Nicola Di Bari, Robertino, Donatello e Marino Bartoletti in qualità di opinionista.

Iva Zanicchi, racconterà le sue undici partecipazioni e le sue tre vittorie al Festival, per poi esibirsi con alcuni suoi successi. Ancora musica con L'Orchestraccia' e Marco Conidi, che presenteranno il loro nuovo singolo "Quello non era amore".