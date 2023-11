Domenica In, gli ospiti di Mara Venier oggi 19 novembre 2023: da Mammucari e Lambertucci a Gassmann

Oggi, 19 novembre, dalle 14 alle 17:10 su Rai1, va in onda la decima puntata di Domenica In. In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, Mara Venier conduce un nuovo appuntamento, come sempre ricco di ospiti

Il talk dedicato a Giulia Cecchettin

Nel corso della puntata ci sarà uno spazio dedicato all'attualità, per approfondire il caso di cronaca che ha visto la giovane Giulia Cecchettin ennesima vittima di femminicidio. In studio Alberto Matano, Rita Dalla Chiesa, Roberta Bruzzone, Simonetta Matone e Matilde d'Errico.

Gli ospiti

Tanti gli ospiti e le sorprese di questa puntata. Teo Mammucari, protagonista della 18esima edizione di Ballando con le stelle, si racconterà nel corso di una lunga intervista tra carriera e vita privata. Da Ballando (eliminata ieri sera) arriva anche Rosanna Lambertucci, che insieme alla padrona di casa percorrerà i momenti più significativi della sua lunga carriera televisiva oltre che della sua vita privata, fino ad arrivare al recente matrimonio con l'imprenditore Mario Di Cosmo.

Alessandro Gassmann

L'attore Alessandro Gassman interverrà insieme ai due attori Nicolas Maupas e Damiano Gavino, per presentare la seconda stagione della fiction Un Professore, da giovedì 23 novembre su Rai1.

In studio a promuovere il loro film di Natale, Elf Me, anche Lillo e Claudio Santamaria, protagonisti di una divertente incursione.

