Domenica In, gli ospiti di Mara Venier del 18 febbraio 2024: scaletta e anticipazioni

Nuova puntata di Domenica In domani, 18 febbraio 2024, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia. In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, Mara Venier sarà al timone del 23esimo appuntamento di questa edizione, segnata dalle recenti polemiche per quanto accaduto durante all'indomani del Festival di Sanremo. Grande, dunque, è l'attesa per il ritorno della conduttrice, in onda dopo le accuse ricevute per aver letto il comunicato pro Israele dell'ad Rai Roberto Sergio e aver interrotto Dargen D'Amico mentre affrontava il tema dei migranti.

Domenica In, gli ospiti di Mara Venier del 18 febbraio 2024

Tanti gli ospiti e le sorprese in studio con alcuni dei cantanti protagonisti della 74esima edizione del Festival di Sanremo. La puntata si aprirà con i Ricchi e Poveri che si esibiranno con il brano "Ma non tutta la vita", oltre a raccontare le loro tante partecipazioni alla nota kermesse musicale. A seguire, Nek e Francesco Renga canteranno "Pazzo di te", mentre Mr. Rain si esibirà con il brano "Due Altalene" e Il Tre con "Fragili".

Gigliola Cinquetti sarà protagonista di un'intervista oltre a cantare alcuni suoi grandi successi di Sanremo come "La Pioggia" e "Dio come ti amo". L'attrice Sabrina Ferilli interverrà con Sergio Assisi per presentare la serie tv Gloria che andrà in onda su Rai1 per tre puntate da lunedì 19 febbraio. Grande attesa per i ragazzi del cast di Mare Fuori 4, in studio Massimiliano Caiazzo, Matteo Paolillo, Carmine Recano, Giacomo Giorgio, Vincenzo Ferrara e Giovanna Sannino, che racconteranno alcune curiosità sulla nuova serie che ha debuttato con grande successo, mercoledì scorso, su Rai2.

Tra gli ospiti non risulta il cantante Dargen D'Amico: "Eravamo in ritardo, molti artisti dovevano ancora cantare, e quattro di loro non sono riusciti a farlo, infatti torneranno da me domenica. Si figuri se ho paura ad affrontare il tema dei migranti. L'ho fatto molte volte. Ora ho invitato Dargen D'Amico in trasmissione domenica prossima, spero che venga" aveva spiegato Venier ad Aldo Cazzullo per il Corriere della Sera a proposito dell'interruzione del cantante che stava affrontando il delicato tema. Il cantante, però, a quanto pare, non sarà in studio.

