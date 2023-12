Domenica In, gli ospiti di Mara Venier il 3 dicembre 2023: scaletta e anticipazioni

Domani, domenica 3 dicembre, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la dodicesima puntata della nuova edizione 2023/2024 di Domenica In condotta da Mara Venier.

Tanti gli ospiti e le sorprese in studio, a partire da Belen Rodriguez, assente dalla tv da diversi mesi e attesa da tempo. La puntata si aprirà proprio con la sua intervista: la showgirl si racconterà a tutto tondo tra carriera e vita privata, per poi esibirsi con il brano “Mil Pasos”, colonna sonora della serie tv Le fate ignoranti e di Ferzan Ozpetek e portata al successo dalla cantante franco-algerina Soha.

A seguire un'intervista al cantante e produttore musicale Fedez che, oltre a raccontare della malattia che lo ha colpito nel 2022, parlerà dei tanti progetti di solidarietà che sta portando avanti con la sua Fondazione a sostegno dei giovani più disagiati e delle famiglie più bisognose. Nino D'Angelo, poi, interverrà per annunciare il suo atteso concerto che lo vedrà protagonista allo Stadio Maradona di Napoli il 29 giugno 2024 con un concerto-evento dal titolo ‘I miei meravigliosi anni ’80’, per poi esibirsi in un medley dei suoi successi. Bruno Vespa, sarà nello studio di ‘Domenica In’ per presentare il suo ultimo libro dal titolo ‘Il rancore e la speranza’.





