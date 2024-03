Domenica In, gli ospiti di Mara Venier di oggi 3 marzo 2024: scaletta e anticipazioni

Come ogni domenica Mara Venier terrà compagnia ai telespettatori di Rai1 con Domenica In. Domenica 3 marzo nel salotto pomeridiano della rete ammiraglia saranno molti gli ospiti che si racconteranno a Venier. A partire dalle 14, dunque, l'appuntamento è su Rai1.

Gli ospiti di Mara Venier a Domenica In il 3 marzo

Dopo quasi un anno di lontananza dalla televisione ecco che Barbara D'Urso ha deciso di tornare sul piccolo schermo ma in Rai. Abbandonata Mediaset ecco che D'Urso ha scelto proprio zia Mara per parlare per la prima volta in tv. È facile pensare che parleranno sia della vita privata sia di quella professionale e chissà se Barbara svelerà qualche dettaglio interessante.

Poi spazio alla recitazione con Luisa Ranieri che presenterà la nuova stagione della fiction "Le indagini di Lolita Lobosco". La serie andrà in onda da lunedì 4 marzo su Rai1. Poi spazio a Alessandro Cattelan che parlerà di se stesso e del suo varietà di seconda serata su Rai2 Stasera c’è Cattelan, rivela TvBlog.

Infine si parlerà anche di cinema con Michele Guardì, regista e autore, che parlerà del suo libro "La ciantona". Per lui, a sorpresa, alcuni amici che lo omaggeranno anche in occasione dei settant'anni della tv.