Domenica In, gli ospiti di Mara Venier di oggi 14 aprile 2024: scaletta e anticipazioni

Nuova puntata di Domenica In oggi, 14 aprile 2024, a partire dalle 14 su Rai 1. Mara Venier, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, conduce la 31esima puntata.

Tanti gli ospiti e le sorprese in studio. La puntata si aprirà con un ampio spazio dedicato al successo del programma di Rai 1 The Voice Senior, condotto da Antonella Clerici, e in studio ci saranno alcuni dei cantanti finalisti di questa edizione: Diana Puddu (la vincitrice), Mario Rosini (Team Arisa), Sonia Zanzi (Team Clementino), Luca Minnelli (Team Gigi D'Alessio) e Vittorio Centrone (Team Loredana Bertè).

Gli ospiti di oggi, da Diletta Leotta a Ferzan Ozpetek

Diletta Leotta diventata mamma da pochi mesi, si racconterà tra carriera e vita privata. L'attore Leo Gullotta ripercorrerà le tappe più importanti della sua lunga e importante carriera cinematografica e televisiva, oltre ad annunciare i suoi prossimi impegni artistici. Il regista Ferzan Ozpetek, presenterà il suo nuovo romanzo "Cuore nascosto", che racconta il sogno della protagonista di diventare attrice di cinema nella Roma degli anni '90.

Spazio alla musica con Ermal Meta, che presenterà il suo nuovo singolo "L'unico pericolo", mentre il cantautore napoletano Franco Ricciardi si esibirà con un medley dei suoi successi. Nel corso della puntata ci sarà anche un collegamento con Piazza del Popolo a Roma, dove sono in corso i festeggiamenti per il 172° anniversario della Fondazione della Polizia di Stato.