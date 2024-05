Domenica In, gli ospiti di Mara Venier di oggi 19 maggio 2024: scaletta e anticipazioni

Nuova puntata di Domenica In oggi, 19 maggio 2024, a partire dalle 14 su Rai 1. Mara Venier, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, conduce la 36esima puntata.

Tanti gli ospiti e le sorprese in studio. La puntata si aprirà con un talk dedicato al ricordo di Raffaella Carrà con Giancarlo Magalli, Enrica Bonaccorti, Enzo Paolo Turchi, Alessandro Greco, Fabio Canino, Luca Tommassini e il press agent Angelo Perrone.

Gli ospiti

L'attore Stefano Accorsi interverrà per presentare la mini-serie "Marconi, l'uomo che ha connesso il mondo", che andrà in onda su Rai 1 in prima serata il 20 e il 21 maggio per la regia di Lucio Pellegrini. Anthony Delon, figlio di Alain Delon, presenterà il suo nuovo romanzo "Bastingage", da poco pubblicato in Francia e che sta riscuotendo un grande successo.

Spazio anche alla musica con Marcella Bella che canterà il nuovo singolo "L'Etna", mentre Michele Bravi si esibirà con il brano dell'estate pubblicato in questi giorni "Umorismo italiano". Ancora musica con gli Audio2 che si esibiranno con alcuni dei loro più grandi successi.