Don Matteo, Natalina si sposa? Lo spoiler dell'attrice sui social

Riprese in corso per Don Matteo 14, che torna a marzo 2024 su Rai1 con le nuove puntate. Confermato Raoul Bova nei panni di don Massimo, così come gli altri personaggi storici della fiction, dal maresciallo Cecchini (Nino Frassica) alla perpetua Natalina, interpretata fin dal primo anno da Nathalie Guetta. Ed è proprio l'attrice a lanciare sui social un indizio bomba.

Ci sarà un matrimonio nella nuova stagione della popolarissima serie? A quanto pare sì e probabilmente sarà proprio il suo. Nathalie Guetta ha pubblicato su Instagram una foto che la ritrae con Nino Frassica: il maresciallo la tiene in braccio, mentre lei - Natalina - indossa quello che appare a tutti gli effetti un abito da sposa, tenendo in mano un bouquet di fiori.

"È stato un matrimonio breve ma difficile", ha scritto nel post che ha lasciato a bocca aperta i fan della fiction. Ora tutti si domandano se davvero Natalina sposerà il maresciallo Cecchini, ma bisognerà aspettare ancora diversi mesi per scoprirlo. Sarebbe davvero un bel colpo di scena, e come fa notare qualcuno: "Sarebbe la coppia più bella e no sense d'Italia".