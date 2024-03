'Don't Forget The Lyrics - Stai sul pezzo', da stasera in tv la nuova edizione: anticipazioni e novità

Ha inizio oggi, 11 marzo 2024, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 20.25 su Nove, la nuova edizione di "Don't Forget The Lyrics - Stai sul pezzo". Riproposto con molte conferme e qualche novità, il programma vede in ogni episodio la partecipazione di tre concorrenti, i quali sono sfidati a esibirsi al karaoke con brani della musica italiana e ad indovinare le parole mancanti durante tre fasi distinte del gioco.

La quinta stagione di "Don't Forget the Lyrics - Stai sul pezzo" è pronta a riempire le serate di Nove con il fascino e il ritmo delle più belle canzoni italiane. Con Gabriele Corsi ancora una volta alla conduzione, il programma promette di far canticchiare gli spettatori nell'access prime time del canale, dal lunedì al venerdì,, coinvolgendoli in emozionanti sfide musicali.

Prodotto da Banijay Italia, questo game show mette alla prova cantanti amatoriali e amanti della musica su una vasta gamma di successi di musica pop. In ogni episodio, tre concorrenti si esibiscono su sei categorie di canzoni diverse, cercando di ricordare il testo e la melodia fino alla fine. Quando la musica si ferma improvvisamente e le parole scompaiono dallo schermo, i partecipanti devono dimostrare di conoscere a memoria la canzone per poter proseguire nel gioco.

Il vincitore della prima manche avanza alla sfida del "duello", dove si trova a competere per un posto nella scalata finale. Solo uno di loro avrà l'onore e l'onere di partecipare alla puntata successiva con due nuovi sfidanti, cercando di vincere il premio in gettoni d'oro in palio, del valore di 5.000 euro.

Oltre a essere una gara di abilità musicale,"Don't Forget the Lyrics" vuole essere un intrattenimento a tutto tondo, capace di coinvolgere il pubblico, sia in studio che a casa, che diventano integrante dello spettacolo: il coinvolgimento degli spettatori, che cantano appassionatamente insieme ai concorrenti e tifano per loro, contribuisce a rendere l'atmosfera vibrante e divertente.

In questa nuova stagione, il vincitore di puntata si troverà ad affrontare l'ultima sfida per vincere i 5.000 euro, scegliendo il brano tra due opzioni presentate con degli indizi. Accanto a Gabriele Corsi, ci saranno la 'Stai sul pezzo Band' e i vocalist Antonella Lo Coco e Marco Stabile, ai quali si aggiungono una serie di nuovi ospiti di puntata. Il programma, , sarà disponibile su Nove e in streaming su discovery+ dall'11 marzo.

Oltre alle sfide musicali, lo show, prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery, promette diversi temi speciali, inclusa una puntata dedicata al Festival di Sanremo e altre sfide tra decenni musicali. Gabriele Corsi, con la sua passione per la musica e il suo carisma contagioso, garantisce brio, garbo e buon intrattenimento televisivo.

La nuova edizione di "Don't Forget The Lyrics - Stai sul pezzo" parte oggi, lunedì 11 marzo 2024, dalle 20.25 su Nove. Gli episodi del programma sono visibili anche, in diretta streaming e on demand, sul sito ufficiale della rete; e on demand su Discovery +, per gli abbonati al servizio.

