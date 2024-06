Don't Forget The Lyrics, stasera in tv la puntata speciale: anticipazioni e ospiti

Il game show "Don't Forget The Lyrics - Stai sul pezzo", uno dei pezzi forti del canale Nove, va in onda oggi, 7 giugno 2024, con una puntata speciale trasmessa eccezionalmente in prima serata, a partire dalle 21.25. Gabriele Corsi è il padrone di casa di un appuntamento che vede sfidarsi tre supercampioni del programma sui brani che hanno fatto la storia del Festival di Sanremo. Il tutto è impreziosito dalla presenza di ospiti speciali.

Don't Forget The Lyrics: le anticipazioni della puntata speciale

Iniziata lo scorso marzo, e condotta ancora una volta da Gabriele Corsi, la quinta stagione di "Don't Forget the Lyrics" ha confermato presso il pubblico televisivo il proprio successo. Prodotto da Banijay Italia, lo show si sposta per una giornata dal pre serale alla prima serata, con un appuntamento speciale, che vede una sfida tra i tre campioni più acclamati di sempre: Silvia Contenti, Graziano Marasci e Mirko Castrucci.

I concorrenti si affrontano in una puntata dedicata esclusivamente alle canzoni del celebre Festival di Sanremo, il massimo evento canoro italiano. E a tale proposito, il programma ospita per l'occasione alcuni prestigiosi ospiti, che hanno legato, nel corso della loro carriera, il proprio nome a quello del palco dell'Ariston. Gabriele Corsi ospita Annalisa Minetti, Jalisse, Marco Carta, Valerio Scanu, Jo Squillo, I Cugini di Campagna, Silvia Mezzanotte e Francesca Alotta.

"Don't Forget the Lyrics" mette al centro della scena le musica, ma è, in assoluto, uno spettacolo di intrattenimento che coinvolge il pubblico in studio e a casa, prefiggendosi l'obiettivo di rendere gli spettatori parte integrante dello show, cantando appassionatamente insieme ai concorrenti e tifando per loro, contribuendo a creare un'atmosfera elettrizzante e divertente.

Il montepremi finale per questa serata speciale, che promette di regalare grandi sorprese, è di 10.000 euro. I tre super campioni saranno in grado di riconoscere testo e melodia dei brani più celebri e indimenticabili della storia del Festival di Sanremo? Soltanto uno può coronare il sogno di affermarsi campione tra i campioni.

Dove vedere Don't Forget The Lyrics (7 giugno 2024)

La puntata speciale di "Don't Forget The Lyrics - Stai sul pezzo" va in onda oggi, venerdì 7 giugno 2024, dalle 21.25 su Nove. Il programma è visibile anche, in diretta streaming e on demand, sul sito ufficiale della rete; e on demand su Discovery +, per gli abbonati al servizio.

