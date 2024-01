Rettore spoilera la sua presenza a Sanremo: la reazione di Mara Venier

Donatella Rettore sarà presente Sanremo 2024: questo l'annuncio che la cantante ha rilasciato oggi all'improvviso a Domenica In, ospite dello spazio dedicato alla storia del Festival. "Non è detto che tu Mara non mi veda a Sanremo 2024", la dichiarazione che ha spiazzato la conduttrice; "Quest'anno? Hai dato uno scoop", le parole di Mara Venier a cui ha seguito uno stringato "già" di Rettore. Grande l'entusiasmo degli utenti che subito si sono riversati sui social per commentare la bella notizia. Rettore non compare nella lista dei cantanti in gara. Probabilmente potrebbe essere presente sul palco allestito da piazza Colombo davanti all'Ariston oppure nella serata dei duetti con uno dei cantanti.

Rettore ha appena spoilerato la sua presenza a Sanremo #domenicain pic.twitter.com/8iZbYwRicW — Miry 💜 (@_LaMiry_) January 7, 2024

Non Rettore che spoilera la presenza a #Sanremo2024 (probabilmente nella serata duetti) #domenicain — Andrea Picariello (@AndreaPicariel) January 7, 2024