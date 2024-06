"Donne sull'orlo di una crisi di nervi" con Piero Chiambretti, stasera in tv: anticipazioni e ospiti

Con la quinta puntata, termina oggi, martedì 11 giugno 2024, dalle 21.20 su Rai 3, la novità televisiva "Donne sull'orlo di una crisi di nervi”, lo show di Rai 3 che ha visto il gran ritorno di Piero Chiambretti in casa Rai, dopo tanti anni trascorsi tra La7 e Mediaset. Tanti ospiti, argomenti che spaziano tra impegno e leggerezza, rubriche e collegamenti internazionali con i corrispondenti Rai. Ecco cosa ci propone quest'ultima puntata stagionale.

Donne sull'orlo di una crisi di nervi: anticipazioni 11 giugno 2024

L'ultimo appuntamento stagionale con "Donne sull'orlo di una crisi di nervi" si apre con un'intervista a Beatrice Venezi, direttore d’orchestra ormai celebre, che ripercorre la sua brillante carriera e affronta gli attacchi e le polemiche che l’hanno coinvolta negli ultimi anni. Nel 2022 è stata nominata consigliera per la musica dal Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Durante il programma, Venezi parlerà del suo ruolo e delle collaborazioni con il Ministero, il segretariato generale e la direzione generale spettacolo. Verrà probabilmente discusso il controverso caso dei tre musicisti dell’Orchestra Sinfonica Siciliana sospesi dopo aver espresso critiche verso di lei.

Il secondo ospite di Piero Chiambretti è Cristiano Malgioglio, cantautore, paroliere e personaggio televisivo. Malgioglio presenta il suo nuovo singolo “Fernando” e condivide con il pubblico dettagli sulla sua vita privata, incluso un incontro speciale con il Dalai Lama che ha segnato profondamente la sua visione del mondo.

Un momento clou della serata è l'incontro” tra Chiambretti e Morgan. Il poliedrico artista parla della celeberrima vicenda sanremese che l'ha visto scontrarsi con Bugo, ma si lancia anche in una forte critica all'attuale scena musicale di casa nostra. Dopo aver pubblicato il provocatorio singolo “Rutti”, Morgan ha già annunciato un cambiamento di rotta, promettendo di adeguarsi al mercato musicale con brani più orecchiabili e meno impegnativi, unico modo per sopravvivere alla poco artistica giungla discografica.

Maurizio Mannoni presenta la rubrica giornalistica “I magnifici 3”. In studio, gli editorialisti Costantino della Gherardesca, Francesca Barra ed Edoardo Camurri discutono i temi caldi della serata. Le “donne sull’orlo di una crisi di nervi” Grazia Sambruna, Rosalia Porcaro e la scrittrice Melanie Francesca regalano il loro punto di vista. In prima fila, ospiti d'eccezione come il cromatologo Ubaldo Lanzo, la dantista Clizia De Rossi, la scrittrice Giada Biaggi, lo stylist Simone Guidarelli, la vescova anglicana Maria Vittoria Longhitano e Ludovica Cutuli.

Ritroviamo ancora una volta gli interventi dei corrispondenti Rai: Giovanna Botteri da Parigi, Marco Varvello da Londra e Claudio Pagliara da New York, che analizzano le ultime novità internazionali, tenendo anche presenti le recenti elezioni europee. Ad alleggerire la serata ci pensano i monologhi comici di Francesca Reggiani e Francesco Fanucchi.

Le esibizioni musicali saranno affidate alle cantanti Sol e Martina Difonte, accompagnate dal corpo di ballo delle “Women”.La tiktoker Marina Valdemoro Maino prosegue la sua serie “Maryna and the city”, mentre Sara Penelope Robin presenta un nuovo tutorial intitolato “’Na bellezza”. Tess Masazza propone un piccolo saggio di cinema d’essai.

Dove vedere "Donne sull'orlo di una crisi di nervi" in tv e in streaming (11 giugno)

L'ultima puntata di "Donne sull'orlo di una crisi di nervi” va in onda martedì 11 giugno a partire dalle 21.20 su Rai 3. Il programma visibile anche - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

Stasera e domani in TV