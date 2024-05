"Donne sull'orlo di una crisi di nervi" con Piero Chiambretti, stasera in tv: anticipazioni e ospiti

Oggi, martedì 28 maggio 2024, a partire dalle 21.20, Rai 3 trasmette la terza puntata di "Donne sull'orlo di una crisi di nervi”, il programma che segna il ritorno in Rai di Piero Chiambretti, dopo anni trascorsi tra La7 e Mediaset. Ospiti, opinionisti, riflessioni, risate, storie importanti o curiose, attraverso uno sguardo ironico e profondo sul mondo femminile e sulle sue innumerevoli sfaccettature.

Donne sull'orlo di una crisi di nervi: le anticipazioni

Piero Chiambretti torna questa sera con la terza puntata di "Donne sull'orlo di una crisi di nervi", il suo nuovo programma serale che rende omaggio al mondo femminile con leggerezza, ironia e un tocco di sarcasmo. Questo format di Rai 3 si presenta come un vivace punto d'incontro per scrittrici, giornaliste, autori, artisti e figure di spicco, che si riuniscono per discutere temi di attualità e raccontare episodi di vita, riflettendo sul ruolo delle donne nella società moderna.

Tra gli ospiti speciali di questa puntata ci sono Francesca Fagnani, autrice del libro "Mala. Roma Criminale", e Massimo Giletti, che condivide aneddoti della sua carriera. Da evidenziare che Francesca Fagnani ritrova Chiambretti per un curioso faccia a faccia, dopo il loro recente e divertente incontro, avvenuto nel corso dell'ultima edizione di "Belve".

L'attrice Francesca Reggiani parla della chirurgia estetica, mentre lo stand-up comedian Francesco Fanucchi discute del suo complicato rapporto con il mondo femminile. La trasmissione si avvale inoltre dei contributi della scrittrice Melanie Francesca, di Grazia Sambruna e dell'attrice Rosalia Porcaro. Le cantanti del programma, Martina Difonte e Sol, tornano con le loro performance, accompagnate dal corpo di ballo "Women".

Tra gli opinionisti, accanto a Francesca Barra ed Edoardo Camurri, ci ritroviamo Costantino della Gherardesca, pronto a offrire le sue acute osservazioni. Le tiktoker del programma, Marina Valdemoro Maino e Sara Penelope Robin, presententano una nuova puntata di "Maryna and the city" e un nuovo tutorial della serie "'Na bellezza". La new entry di questa puntata è l'attrice Tess Masazza, che con il suo stile cinematografico e ironico racconta il mondo delle donne.

Inoltre, ci saranno i collegamenti con i corrispondenti Rai: Giovanna Botteri da Parigi, Marco Varvello da Londra e Claudio Pagliara da New York, che offriranno il loro punto di vista sugli eventi internazionali.

In prima fila, troviamo Ubaldo Lanzo, il cromatologo, lo stylist Simone Guidarelli, Claudia Motta, finalista a Miss Mondo 2022, l’esperta di Dante Clizia De Rossi e la stand-up comedian Giada Biaggi.

Dove vedere "Donne sull'orlo di una crisi di nervi" in tv e in streaming (28 maggio)

La terza puntata di "Donne sull'orlo di una crisi di nervi” va in onda martedì 28 maggio a partire dalle 21.20 su Rai 3 . Il programma è inoltre visibile anche in diretta streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.

Stasera e domani in TV