"Donne sull'orlo di una crisi di nervi" con Piero Chiambretti, stasera in tv: anticipazioni e ospiti

In onda oggi, martedì 4 giugno dalle 21.20 su Rai 3, la quarta puntata di "Donne sull'orlo di una crisi di nervi” ha una durata ridotta, per lasciare spazio, dalle 23.00, al programma speciale “Elezioni europee 2024 - Conferenza stampa”. Piero Chiambretti ospita comunque diversi volti noti, pronti a dibattere su disparati argomenti.

Donne sull'orlo di una crisi di nervi: anticipazioni 4 giugno 2024

Mediante lo spettacolo, l'attualità, l'arte e la cultura, le curiosità, "Donne sull'orlo di una crisi di nervi" esplora le varie sfumature della donna contemporanea. Le voci degli ospiti e degli opinionisti del programma condotto da Pietro Chiambretti plasmano un ventaglio che racchiude gli umori, le emozioni e le idee dell'universo femminile.

Ad aprire le danze della serata è la celebre opinionista e scrittrice Selvaggia Lucarelli, autrice del libro “Il vaso di pandoro”. Durante l'intervista la giudice di "Ballando con le stelle" parla dell’inchiesta su Chiara Ferragni e Fedez, riflettendo anche sulle ultime vicende legate al caso-Iovino. La Lucarelli ripercorre inoltre le tappe più significative della sua carriera, ricordando anche le opinioni discusse e i litigi.

Il programma ospita poi, in collegamento, Barbara Alberti, che commenta il suo libro “Tremate, tremate” e raccontando episodi divertenti della sua attività di sceneggiatrice, inclusa la collaborazione con Tinto Brass nella scrittura del film “Monella”. Ma non è tutto: la Alberti è anche una delle protagoniste di un dibattito vivace e stimolante su sesso e femminismo; ne parla, in studio, anche la pornostar Valentina Nappi. Il confronto è animato dagli interventi del filosofo Diego Fusaro e di Maria Vittoria Longhitano, vescova della chiesa anglicana italiana, la prima donna a ricoprire tale ruolo in Italia.

Come di consueto ritroviamo le esibizioni delle cantanti del programma, Sol e Martina Difonte, accompagnate dal corpo di ballo delle "Women". Altre presenze care allo show sono quelle della tiktoker Marina Valdemoro Maino, che continua la sua serie "Maryna and the city", mentre Sara Penelope Robin presenta un nuovo tutorial intitolato "Na bellezza", con tanto di consigli pratici e divertenti.

In studio tornano gli editorialisti del programma: Costantino della Gherardesca, Francesca Barra ed Edoardo Camurri. Immancabili le “donne sull’orlo di una crisi di nervi” Rosalia Porcaro, Grazia Sambruna e la scrittrice Melanie Francesca, insieme al cromatologo Ubaldo Lanzo e alla dantista Clizia De Rossi.

Dove vedere "Donne sull'orlo di una crisi di nervi" in tv e in streaming (4 giugno)

La quarta puntata di "Donne sull'orlo di una crisi di nervi” va in onda martedì 4 giugno a partire dalle 21.20 su Rai 3. Il programma è inoltre visibile anche in diretta streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.

