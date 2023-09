Dottori in corsia - Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, da stasera in tv: le anticipazioni

Al via oggi, lunedì 25 settembre 2023, dalle 23.15 su Rai 3, la nuova stagione di “Dottori in corsia - Ospedale Pediatrico Bambino Gesù”. La nuova stagione della docu-serie è composta da quattro appuntamenti e vanta la presenza di Eleonora Daniele, narratrice di intense e commoventi storie di piccoli pazienti; e quelle dei dottori che lavorano tanto per garantire ai piccoli un degno futuro.

Dottori in corsia: anticipazioni nuova stagione

Le emozionanti storie dei medici e delle famiglie dei giovani pazienti presso l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, un istituto di eccellenza europea nel campo della medicina, verranno nuovamente raccontate in un modo unico. A partire da lunedì 25 settembre alle 23.15 su Rai 3, la nuova stagione della docu-serie "Dottori in corsia - Ospedale Pediatrico Bambino Gesù" prende il via un nuovo viaggio, in quattro puntate, attraverso il mondo della medicina di alta specializzazione, per dare immagini e voce al duro lavoro svolto nei vari reparti dell'ospedale, spaziando dalla neurochirurgia alla chirurgia neonatale, dalla cardiologia all'ortopedia.

I racconti di "Dottori in corsia" si alternano tra le corsie dell'ospedale e le case dei giovani protagonisti, offrendo un'indagine approfondita sugli impatti delle malattie nella vita quotidiana dei bambini e delle loro famiglie.

Una delle novità più significative di questa stagione è la partecipazione straordinaria di Eleonora Daniele, giornalista e conduttrice con una sensibilità straordinaria e un'ampia esperienza nel campo del racconto delle storie umane, che per l'occasione guida gli spettatori attraverso interviste coinvolgenti con i familiari dei pazienti e lo staff medico, offrendo un punto di vista unico sulle sfide affrontate in ospedale. La Daniele sostituisce Federica Sciarelli, in una edizione che vede anche l'ingresso nello staff del dottor Alessandro FIocchi.

Nel primo episodio, i medici dell'Ospedale Bambino Gesù si troveranno di fronte a una sfida cruciale per la vita: il giovane Yannis, un bambino greco di 7 anni, afflitto da una grave miocardite. Il piccolo ha una sola delicatissima speranza di sopravvivenza: il trapianto di cuore, che lo obbliga a viaggiare con i suoi cari verso l'Italia. A seguire, la storia di Azzurra, una bambina colpita da paralisi cerebrale infantile che non le permette di camminare. In ospedale Azzurra affronta un delicato intervento al midollo spinale con l'obiettivo di migliorare la sua mobilità alle gambe.

"Dottori in corsia - Ospedale Pediatrico Bambino Gesù" è una serie ideata da Simona Ercolani e Coralla Ciccolini, prodotta da Stand by me in collaborazione con Rai Fiction e con il supporto dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. La regia è curata da Giacomo Frignani.

Dove vederlo questa sera in tv e in streaming (25 settembre 2023)

La prima puntata stagionale di “Dottori in corsia - Ospedale Pediatrico Bambino Gesù” va in onda oggi, lunedì 25 settembre 2023, a partire dalle 23.15 su Rai 3. Le puntate del programma sono inoltre visibili, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.