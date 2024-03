Oscar 2024 in diretta tv: come seguire la serata

Il conto alla rovescia per la notte degli Oscar è iniziato. Al Dolby Theatre di Los Angeles, nel cuore pulsante di Hollywood, si svolgerà il tanto atteso spettacolo in cui tutte le maestranze che hanno reso grandi i film candidati avranno l'occasione di splendere. L'evento si svolgerà nel pomeriggio, orario statunitense, in California ma in Italia sarà notte fonda: quindi cinefili preparatevi a fare le ore piccole.

A che ora e quando andranno in onda gli Oscar

Tra la California e l'Italia ci sono nove ore di differenza per questo motivo lo show inizierà, come di consueto, con il red carpet alle 23:30 circa ora italiana del 10 marzo. Sarà l'occasione per capire chi saranno gli ospiti e soprattutto quali look sfoggeranno. Quest'anno, a differenza del 2023, la cerimonia ufficiale inizierà un'ora prima ovvero all'una di notte circa. Circa alle 5:00 dell'11 marzo dovrebbe essere annunciato il Miglior film.

Dove guardare la diretta

Dopo circa vent'anni la notte degli Oscar torna in tv. Sky ha deciso di non rinnovare gli accordi per i diritti dell'evento e così sarà possibile vedere tutta la cerimonia, a partire dal red carpet, su Rai1. A condurre la serata sarà Alberto Matano. La serata sarà visibile anche in streaming: basterà collegarsi su RaiPlay selezionando il canale giusto (Rai1).

Le previsioni: chi sono i possibili vincitori

Per il miglior attore protagonista il favorito è Cillian Murphy che ha interpretato J. Robert Oppenheimer nel film Oppenheimer di Christopher Nolan. Per Murphy si tratta della prima candidatura agli Oscar e per il ruolo del padre della bomba atomica ha già vinto Golden Globe, Bafta e Sag. Paul Giamatti è il secondo favorito grazie alla sua interpretazione di uno scontroso professore in The Holdover - Lezioni di vita (per il ruolo ha un Golden Globe come Miglior attore in un film commedia o musicale). Infine, Bradley Cooper sarebbe il terzo papabile vincitore grazie al ruolo del direttore d'orchestra Leonard Bernstein nel film Maestro, da lui diretto.

Per la migliore attrice protagonista in pole position c'è Emma Stone. Il suo personaggio di Bella Baxter in Povere Creature!, le ha permesso di vincere, già, un Golden Globe, un Critic's Choice Awards e un Bafta. Per Stone potrebbe essere la seconda statuetta, dopo quella vinta per La la land. Seconda possibile vincitrice è Lily Gladstone, protagonista di Killers of The Flower Moon con Leonardo Di Caprio. Lei ha già vinto Golden Globe e Screen Actors Guild Award per la pellicola. Carey Mulligan, nelle vesti di Felicia Montealegre moglie di Leonard Bernstein in Maestro, potrebbe a sorpresa risultare vincitrice.

E il miglior fiilm? Secondo i bookmaker sarà Oppenheimer a vincere superando Barbie, Killer of the flower moon e Povere creature!. Per il miglior regista il favorito è Christopher Nolan, che non ha mai conquistato una statuetta, ma anche Martin Scorsese (che lo ha vinto una volta sola nel 2007 con il capolavoro The Departed - Il bene e il male). Il terzo possibile vittorioso sarebbe Jonathan Glazerm. Il suo film, La zona d'interesse, è il film che secondo i pronostici vincerà la categoria miglior film internazionale battendo così Io capitano di Matteo Garrone. In lizza anche Yorgos Lanthimos, regista di Povere Creature!.