"Dumbo", il film Disney in live action stasera in tv: trama e cast

Per la prima volta in chiaro, va in onda oggi, 27 dicembre 2023, dalle 21.25 su Rai 1, la versione in live action di "Dumbo", tra i classici Disney più amati in assoluto. In cabina di regis troviamo Tim Burton, maestro del cinema fantasy che dirige qui un cast che si avvale di nomi come Colin Farrell, Michael Keaton, Denny DeVito ed Eva Green.

"Dumbo": trama e cast del film

Ci troviamo negli Stati Uniti del 1919. La trama segue Holt Farrier, un ex star del circo Medici che, dopo la prima guerra mondiale, ritorna a casa senza un braccio, perso in battaglia. L'uomo, che deve adesso occuparsi dei figli Milly e Joe, viene incaricato di prendersi cura di un elefante indiano nel circo di Max Medici: ma il cucciolo nato, chiamato Dumbo a causa delle sue orecchie sproporzionate, diventa oggetto di scherno. L'elefantino, tuttavia, rivela il suo talento unico nel saper volare grazie a delle piume. Il circo, in crisi, decide di sfruttare il talento di Dumbo per attirare il pubblico e ottenere successo. Vandevere, un imprenditore, propone di portare Dumbo e il circo a Dreamland, un parco di divertimenti da lui costruito. La storia si sviluppa con l'elefante volante che diventa una star, ma Vandevere mostra la sua vera natura egoista, mettendo a rischio la vita dell'animale e quella di sua sua madre. Dumbo e i suoi amici del circo devono adesso ribellarsi contro i soprusi del cattivo Vandevere.

Uscito nel 1941, "Dumbo - L'elefante volante" è il 4º Classico Disney, basato sulla storia scritta da Helen Aberson e Harold Pearl e illustrata da Helen Durney. All'epoca fu prodotto per recuperare le perdite economiche di "Fantasia": costò dunque meno rispetto ai precedenti lungometraggi della casa e limitata è anche la durata (64 minuti). L'operà segnò però un trionfo artistico, diventando con il tempo tra i classici Disney più amati in assoluto. Il remake in live action è del 2019 e porta la firma di Tim Burton. Quest'ultimo aveva, pochi anni prima, già messo mano nell'immaginario Disney con "Alice in Wonderland", film tanto apprezzato dal pubblico quanto bacchettato da molta critica. La nuova versione di "Dumbo" amplia la durata e sposta l'attenzione sugli umani, differenziandosi dalla versione animata originale e introducendo nuovi elementi nella storia. Basta per farne un buon film? Ai telespettatori la risposta.

Il cast del film è così composto (attore e ruolo):

Colin Farrell (Holt Farrier)

Michael Keaton (V. A. Vandevere)

Danny DeVito (Max Medici)

Eva Green (Colette Marchant)

Alan Arkin (J. Griffin Remington)

Nico Parker (Milly Farrier)

Finley Hobbins (Joe Farrier)

Joseph Gatt (Neils Skellig)

Douglas Reith (Sotheby)

Phil Zimmerman (Rufus Sorghum)

Sharon Rooney (Miss Atlantis)

Michael Buffer (baritono Bates)

Roshan Seth (Pramesh Singh)

Dove vedere "Dumbo" in tv e in streaming (18 dicembre 2023)

Il film "Dumbo" va in onda su Rai 1 oggi, 27 dicembre 2023, a partire dalle 21.25. Il film è disponibile per la visione anche sulla piattaforma RaiPlay, che offre l'opportunità di guardarlo sia in live streaming che on demand.

