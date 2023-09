È sempre Cartabianca, il nuovo programma con Bianca Berlinguer da stasera in tv: le anticipazioni

Al via oggi oggi, martedì 5 settembre 2023, alle 21.25 su Rete 4, “È sempre Cartabianca” segna l'annunciatissimo approdo di Bianca Berlinguer in casa Mediaset. La formula riprende il talk show di Rai 3 "Cartabianca": gli spettatori ritroveranno dunque i consueti temi d'attualità e politica e gli ospiti cari alla conduttrice (a partire da Mauro Corona).

È sempre Cartabianca: le anticipazioni del programma

Non soltanto Fabio Fazio: altro addio di lusso in casa Rai 3 è quello della giornalista Bianca Berlinguer. Dopo circa 34 anni di lavoro per l'azienda di Viale Mazzini (Roma), la figlia dell'indimenticato Enrico Berlinguer sbarca su Rete 4 con un programma dal titolo “È sempre Cartabianca”. L'eco di "Cartabianca" - il talk show di Rai 3 da lei condotto dal 2016 fino allo scorso giugno - è palesato dunque fin dal titolo: realizzato dalla testata Videonews, il nuovo programma prende quasi di peso il precedente format, collocandolo nella prima serata del martedì di Rete 4.

La rete ha in tal modo spostato al mercoledì "Fuori dal coro" di Mario Giordano, lasciando alla Berlinguer il martedì, già sua giornata di riferimento in Rai. Avvalendosi della presenza del pubblico in studio, “È sempre Cartabianca” affronta i più importanti argomenti d'attualità, e quelli più decisivi della settimana politica. Tra quelli in calendario nelle prime puntate del talk troviamo dibattiti inerenti al reddito di cittadinanza e al salario minimo; le urgenze degli italiani dopo le vacanze estive e le priorità del calendario politico; e poi la crisi climatica e l'alimentazione; senza dimenticare temi che vanno ben oltre il nostro territorio, come la guerra in Ucraina.

Di puntata in puntata Bianca Berlinguer dà la parola a diversi voci, ospiti presenti in studio o in collegamento. A partire da Mauro Corona, che, passando anche per noti litigi e polemiche, forma ormai da diversi anni un punto di riferimento per le trasmissioni della giornalista. Altre presenze ricorrenti del programma saranno quelle del professor Alessandro Orsini, Gad Lerner, Andrea Scanzi, Gad Lerner, Maurizio Belpietro, Pietro Senaldi e Stefano Cappellini; oltre a diversi altri ospiti tutti da scoprire.

“È sempre Cartabianca” viene trasmesso in diretta dallo studio 1 del Centro Safa Palatino di Roma, curiosamente sede anche della nuova edizione di "Pomeriggio 5", programma pomeridiano di Canale 5 condotto da Myrta Merlino, altra new entry di casa Mediaset.

Dove vederlo questa sera in tv e in streaming (4 settembre 2023)

La prima puntata di “È sempre Cartabianca” va in onda oggi, martedì 4 settembre 2023, su Rete 4 a partire dalle 21.25. Le puntate del programma sono visibili anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.