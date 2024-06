È sempre Cartabianca, stasera in tv la nuova puntata: le anticipazioni

La nuova puntata di "È sempre Cartabianca", il programma di approfondimento politico e attualità condotto da Bianca Berlinguer, si concentra sull'analisi dei risultati delle recenti elezioni europee, con un focus particolare sul successo di Giorgia Meloni ed Elly Schlein, nonché sulle ottime prestazioni di Forza Italia e dell'Alleanza Verdi-Sinistra. Il Movimento Cinque Stelle, la Lega e il Terzo polo diviso di Matteo Renzi e Carlo Calenda hanno invece registrato performance deludenti. i solo in Austria, Germania e Francia. Giorgia Meloni ha celebrato un quasi 29% di voti, confermando l'appoggio dell'elettorato italiano al suo operato come prima ministra. Anche Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, può dirsi soddisfatta del risultato del 24%, un notevole incremento rispetto alle elezioni precedenti. L'affluenza alle urne è stata del 49%, cinque punti percentuali in meno rispetto all'ultima tornata elettorale europea.

In Europa, l’estrema destra ha ottenuto risultati significativi soprattutto in Francia, dove il partito di Marine Le Pen, Rassemblement National, ha superato il 32% dei voti. Questo ha portato il presidente Emmanuel Macron a sciogliere il parlamento e convocare nuove elezioni. Nonostante questi successi, gli equilibri del Parlamento europeo non dovrebbero subire grandi spostamenti verso destra, mantenendo dunque una certa stabilità.

Il programma condotto da Bianca Berlinguer affronta poi il complesso tema della sanità in Italia, un argomento centrale nel dibattito elettorale e oggetto di recenti provvedimenti del Consiglio dei ministri. Gli ospiti e gli esperti in studio discutono se le nuove misure saranno sufficienti a migliorare la situazione e quando si potranno vedere i primi effetti concreti.