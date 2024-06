È sempre Cartabianca, stasera in tv la nuova puntata: le anticipazioni

Uno dei principali argomenti della nuova puntata di "È sempre Cartabianca" è l'ambizione dichiarata da Giorgia Meloni di ottenere per l’Italia un ruolo di maggiore rilievo in Europa. Dopo il recente G7, tenutosi pochi giorni fa in Puglia, la premier ha espresso l’intenzione di assicurarsi un posto di rilievo, come un vicepresidente con deleghe importanti, tra cui quella sulla concorrenza. Questo desiderio non implica necessariamente un’adesione automatica a una maggioranza politica europea predefinita: Bianca Berlinguer e i suoi ospiti parlano di come la strategia della Meloni potrebbe influenzare la politica europea, con paralleli al sostegno estemporaneo ricevuto da Ursula von der Leyen nel 2019, quando fu eletta anche grazie a voti inaspettati. La premier potrebbe anche decidere di attendere le elezioni francesi, puntando su una possibile vittoria di Marine Le Pen e un conseguente riequilibrio delle alleanze politiche europee.



Un altro argomento cruciale dibattuto da Bianca Berlinguer e dai suoi ospiti è quello della riforma del premierato proposta da Giorgia Meloni. La riforma mira a rafforzare il ruolo del Presidente del Consiglio con l'elezione diretta da parte dei cittadini, una durata fissa di cinque anni e la possibilità di sostituzione solo da parte di un parlamentare della maggioranza. Si esamina dunqe il nuovo sistema elettorale proposto, che assegnerebbe un premio di maggioranza del 55% dei seggi parlamentari al partito o alla coalizione del premier. Una riforma che punta a garantire una maggiore stabilità per il corrente governo; ovviamente non gradita ai partiti d'opposizione e alla base di tante manifestazioni che si stanno svolgendo in tante città italiane. Considerando i risultati delle recenti elezioni europee, si analizzaerà quale sarebbe l’impatto del premierato se fosse già in vigore.