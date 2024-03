È sempre Cartabianca, stasera in tv la nuova puntata: le anticipazioni

"È sempre Cartabianca", il programma di Rete 4 condotto da Bianca Berlinguer, affronta una serie di temi di rilevanza nazionale e internazionale, partendo dalle elezioni presidenziali in Russia, evento caratterizzato da una vittoria schiacciante del presidente Vladimir Putin, che ha ottenuto l'87,17% dei voti. Come prevedibile, la trasparenza del processo elettorale è stata messa in discussione, considerando il clima di tensione internazionale e le critiche sulla libertà e l'equità del voto. Inoltre, il contesto è stato ulteriormente complicato dalla recente scomparsa di Alexei Navalny, principale oppositore di Putin.

Il programma analizza poi le alleanze e le divisioni politiche in vista delle prossime elezioni in Europa: ricordiamo l'imminente rinnovo del Parlamento europeo, istituzione, composta da 705 deputati eletti direttamente dai cittadini dei 27 Stati membri; ma anche le elezioni regionali del 2024, già tenute in Sardegna (25 febbraio) e Abruzzo (10 marzo) e nel corso dell'anno anche in Basilicata (21 e 22 aprile), Piemonte (8 e 9 giugno) e Umbria (autunno di quest'anno).

Il focus si sposta poi sui regimi alimentari alternativi, evidenziando il fenomeno dei cosiddetti "professionisti dell'inganno": individui che sfruttano le paure e le debolezze dei cittadini, offrendo soluzioni miracolose in cambio di denaro, spesso portando le loro vittime a gravi problemi di salute e finanziari. In particolare, l'inchiesta approfondisce le diete estreme e non scientificamente provate che proliferano soprattutto sul web, mettendo in guardia dal rischio di disturbi alimentari e conseguenze dannose per la salute.